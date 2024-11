Inn i høysesongen

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggernes inntekter i oktober viser at norsk skjønnlitteratur for voksne halter.

Vi er på full fart inn i julesalget av bøker. Tallene for allmennbok-inntektene blir med dette svært viktige for forleggerne. Oktober-tallene viser urovekkende svake tall for norsk skjønnlitteratur, mens sakprosa står seg godt.

Skjønn- litt ned

Ved utgangen av oktober beløp forlagsinntektene fra norsk skjønnlitteratur for voksne seg til 79 millioner kroner, en nedgang på 17 millioner (17,9 prosent) i forhold til samme tid i fjor. Heldigvis viser norsk skjønnlitteratur for barn i samme periode, en oppgang på 13 millioner (18,6 prosent) til 86 millioner kroner. Oversatt skjønnlitteratur er imidlertid relativt stabil, slik at de samlede skjønnlitterærere inntektene ikke viser nedgang på mer enn seks millioner kroner (2 prosent).

Årets samlede skjønnlitterære forlagsinntekter beløper seg med dette til 302 millioner kroner.

Sakprosa står seg godt

Norsk sakprosa viser så langt i år inntekter på 195 millioner kroner, en oppgang på 4,2 prosent. Også innen denne bokgruppa viser bøker for barn sterke tall. Veksten for norsk er her på 14,5 prosent.

Samlet utgjør forlagsinntektene fra sakprosa 280 millioner kroner, en framgang i forhold til i fjor på 6,6 prosent.

Allmennbok viser oppgang

Pocketboka viser fortsatt bra framgang. Ved utløpet av oktober innebærer billigbøker forlagsinntekter på 170 millioner kroner (+8,4 prosent). E-bøker kreerer så langt inntekter på 54 millioner (+10,5 prosent).

Alt i alt gir dette ved utløpet av oktober, forlagsinntekter fra allmennmarkedet tilsvarende 820 millioner kroner (+3,4 prosent).

Skolebøker og undervisning fortsetter halte

Vi er ikke inne i noen form for høysesong hva gjelder salget av læremidler. Likevel har man kanskje håpet at salget av bøker til spesielt grunnskolen skulle tatt seg opp etter høstens ekstra tilskudd på 300 millioner til innkjøp av fysiske bøker fra staten til kommunene.

Tallene fra Forleggerforeningen viser dessverre at «Sjekk sekken» kampanjen foreningen har kjørt mot foreldre og foresatte har hatt liten effekt. Tallene for innkjøp av skolebøker ved utløpet av oktober kom samtidig med Skjermbrukutvalgets innstilling, og som anbefaler fysiske lærebøker.

Forlagsinntektene fra lærebøker til grunnskolen summerer seg så langt i år til 325 millioner, en nedgang på 30 millioner kroner (-8,3 prosent).

Samlet viser læremidler forlagsinntekter på 638 millioner kroner (-11,6 prosent).

Alle tallene fra Forleggerforeningen kan du finne her.