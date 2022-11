«Ingen» vil ha Bookervinner

Trass het budrunde i Frankfurt, vil ingen norske forlag utgi årets Bookervinner.

Ifølge agenten til årets vinner av Bookerprisen Shehan Karunatilaka har det vært en hard konkurranse om rettighetene til den prisvinnende boken The Seven Moons of Maali Almeida. Under Frankfurtmessen ble rettighetene solgt over bordet, og agenten hadde auksjoner gående samtidig i flere land.

PFD (Peters Fraser + Dunlop), som håndterer oversetterrettighetene, hadde auksjoner for Polen, Portugal, Ungarn, Japan, Spania, Brasil, Serbia og Tyrkia gående under selve messen.

– Det har vært en spennende, men det har også vært galskap. Vi har forleggere som gjør pre-empt tilbud på bordet her, ved å skli papirlapper med beløp på dem over bordet til oss. Det har aldri skjedd for meg før på en bokmesse, sier Rebecca Wearmouth, leder i PFD.

Norske forleggere takker nei

Så vidt Bok365 erfarer, har ingen norske forlag plukket opp de norske rettighetene til boken.

Flere norske forlag kan skilte med forfattere fra Booker-kortlisten: Aschehoug med Claire Keegan, Kagge med NoViolet Bulawayo og Press med Elizabeth Strout.

Bok365 har vært i kontakt med både disse forlagene og flere andre norske forlag, som alle forteller at de har vurdert og takket nei til boken.

Et forlag hevder at Bookerprisen ikke er så utslagsgivende som salgsmoment her i Norge, særlig hvis boken utkommer i etterkant av tildelingen.

Flere i forlagene sier boken er fantastisk, men at den nok er svært vanskelig å oversette til norsk, mye grunnet betydelig bruk av satire.

– En berg-og-dal-banetur gjennom liv og død

– Boken handler om et mørkt liv etter døden, der grensene utviskes, ikke bare mellom ulike sjangre, men også mellom liv og død, kropp og sjel, øst og vest, sa Booker-juryens leder, Neil MacGregor.

The Seven Moons of Maali Almeida er lagt til hovedstaden på Sri Lanka, Colombo, på åttitallet, etter den blodige borgerkrigen. Krigsfotografen og skaphomsen Maali Almeidi er blitt drept. Han legger ut på en reise i livet etter døden for å finne ut hvem han ble drept av, og for å avsløre konfliktens brutalitet. Han har sju måneder på seg til å gjøre dette.

– Det er en bok som tar forfatteren med på en berg-og-dal-banetur gjennom liv og død, helt fram til det forfatteren beskriver som det mørke hjertet i verden, der leseren til sin overraskelse oppdager glede, ømhet, kjærlighet og lojalitet, sa MacGregor.

Det var 170 bøker påmeldt til årets Bookerpris, hvor Karunatilaka gikk seirende ut, med både heder, ære og 50 000 pund.