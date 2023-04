Bok-binsjing: I sofa med «fienden»

Likte du «Bridgerton»? Hvorfor ikke sjekke ut Katrine Wessel-Aas’ «Familien Winther»? ARK hopper opp i sofakroken med Netflix & Co.

Det er ingen grunn til å juge: TV- og filmstrømmeselskapene har til dels skapt dype bekymringsrynker i bokbransjen. Som om ikke man hadde fæle nok tidstyver gjennom floraen av sosiale medier, har tsunamien av strømmetjenester skylt inn over oss: Netflix, HBO, Amazon, Disney, Viaplay, Apple+, Discovery+, og alle de eksisterende TV-selskapenes tilhørende varianter. Når bokfolk møtes rundt et bord og ender opp med å snakke om strømmeserier og ikke bøker, bør varsellampene lyse.

– Bevarer stemningen

I stedet for å forsøke å kjeppjage fenomenet, er det noen som omfavner det: Nå slår bokhandelkjeden ARK et slag for å «binsje en bok». Å «binsje» er å lese en bok uten å ha lyst til å legge den fra seg – tuftet på tilsvarende «binge watching» av TV-sierier.

Likte du «Succession»? Da kan eksempelvis Henrik Langelands Wonderboy eller Bret Easton Ellis’ American Psycho være gode bøker å søke til. Likte du «Bridgerton»? Hvorfor ikke sjekke ut Katrine Wessel-Aas’ Familien Winther eller Jane Austens Stolthet og fordom?

– Ved å koble redaksjonelt utvalgte bøker til kundenes favorittserier får ARKs kunder skikkelig gode lesetips, som bevarer stemningen eller tematikken fra TV-serier man liker eller savner, og aldri får nok av, sier Gustav Eddy Larsen, markedssjef i ARK.

– Så dere «teamer opp» med hva mange anser for å være en av bokas største konkurrenter – strømme/tv-dramsaseriene, litt ut fra mottoet «if you can’t beat them, join them»?

– Vi har jo sett lenge at det å få anbefalinger er noe som kan gjøre et valg mye enklere. Her kjenner vi oss igjen og som du nevner er det jo dette vi ser at de ulike strømmeleverandørene leverer godt på. Med det i mente så har jo vi et fantastisk utvalg av bøker som kan knyttes opp mot noen av seriene vi har trukket fram.

– Den overordnede strategien her er å få flere til å plukke opp boka, så vi håper at «Binsj en bok» kan bidra til nettopp dette. Vi ser også at vi kan treffe noen veldig interessante målgrupper og kommunisere mer på deres premisser. Det blir veldig spennende å følge dette konseptet videre. Lydbok blir også veldig spennende inn i dette så her jobbes det parallelt, sier Larsen.

Å «binsje» har altså sitt utspring i det engelsk «binge watching», å se mange episoder av en serier etter hverandre. Begrepet er gammelt, men fenomenet tok for alvor fart da de store strømmetjenestene – som Netflix, HBO og Amazon Prime – grep fatt i publikum. En undersøkelse foretatt av Netflix på nyåret 2014, viste at 73 prosent av seerne deres definerte «binge watching» som å se 2-6 episoder i strekk av den samme TV-serien. Seks av ti Netflix-abonnenter svarer at de «binsjer» regelmessig.

Uendelig univers

– Hvor mange seriefavoritter har dere linket til så langt? Antallet bøker blir vel nærmest uendelig?

– Det er jo nettopp dette som er ekstra spennende med konseptet. Det kommer nye serier til kontinuerlig, så her vil vi jobbe aktivt framover med å finne og plukke ut de beste bøkene som matcher. Per nå har vi lagt knyttet opp bøker til ni ulike TV-serier, forteller Gustav Eddy Larsen.

– Responsen så langt?

– Det er fremdeles litt tidlig å si, men vi ser helt klart en positiv trend. Vi er også opptatt av tilbakemeldinger fra våre lesere slik at vi kan skreddersy konseptet ytterligere så her vil vi jobbe mye med innsikt og analyse framover.

Nevrotiske og nedstemte

Ser vi på TV-binsjingen, er det noen av seerne som drar på skikkelig: Det er slett ikke uvanlig å dra seg gjennom en hel ny sesong av en serie allerede i løpet av det første døgnet etter lansering. I en undersøkelse fra 2018 opplyser tre av ti at de hadde gjort det. I aldersgruppen 18-29 år øker andelen til 51 prosent.

Ingen kos uten bivirkninger: En 2017-studie linker TV-binsjing til dårligere søvnkvalitet og utmattethet. En annen undersøkelse fra 2020 (Starosta og Izydorsjyk: «Understanding the Pehenomenon og Binge-Watching – A Systematic Review», International Journal of Environmental Research and Public Health) konkluderte med at de største «binge-watcherne» er mer nevrotiske, vanskeligere å komme overens med, og mindre åpne for nye opplevelser. De skal også være mer nedstemte, engstelige og stressede, og ha lavere selvtillit.

Moralen er: Binsj heller en bok.