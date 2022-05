I dag går startskuddet for WEXFO

252 deltagere fra over 50 land – deriblant tre nobelprisvinnere – møtes på Lillehammer for å diskutere ytringsfrihet under press.

I dag går startskuddet for World Expression Forum (WEXFO) på Lillehammer, i tilknytning til Norsk Litteraturfestival. Ambisjonen er at dette skal bli en årlig seanse, og at møtestedet blir like viktig for utviklingen av ytringsfriheten som World Economic Forum i Davos er for utviklingen av verdensøkonomien.

Ytringsfrihet under press

I dag og i morgen skal WEXFO samle noen av de skarpeste hodene globalt, nasjonalt og lokalt, for å sette ytringsfriheten på agendaen, gjøre opp status og spørre «hva kan vi gjøre?». Blant talerne finner vi representanter fra FN, EU, Meta, Amnesty International, Bellingcat, PEN, politikere og, forfattere – alle sterke forkjempere for ytringsfriheten. Tre Nobelprisvinnere er i Mjøsbyen: Vinnerne av Nobels fredspris, filippinske Maria Ressa og russiske Dmitrij Muratov, deltar i WEXFO-programmet, og i tillegg til Nobels litteraturpris, tanzanianske Abulrazak Gurnah, på litteraturfestivalprogrammet. Alle tre skal på scenen sammen under et folkemøte på Stortorget onsdag.

– Vi blir 252 deltagere fra over 50 land. Det er vi svært fornøyd med, særlig tatt i betraktning at vi rullet i gang dette for bare åtte måneder siden, sier Kristenn Einarsson, ansvarlig for WEXFO. – Jeg har tidligere sagt at 150 ville være godkjent, 200 en suksess og 250 fantastisk. Ser vi på geografien er det god spredning. Vi kunne hatt flere fra Afrika, Latin-Amerika og Asia, så det skal vi jobbe med i tiden som kommer. Men, til nå har dette også handlet litt om corona-pandemien.

Trippel Nobel

Abulrazak Gurnah ble tildelt Nobelprisen i litteratur for «kompromissløst og med stor medfølelse å ha gjennomlyst kolonialismens virkninger og flyktningens skjebne i kløften mellom kulturer og kontinenter.» Ressa og Muratov mottok fredsprisen for sin «innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred». De har begge fått erfare hvor farlig det er å være kompromissløs på ytringsfrihetens vegne.

Som mangeårig leder av den russiske avisa Novaja Gazeta har Muratov kritisert russiske myndigheter for korrupsjon, valgfusk og brudd på menneskerettigheter. Seks av avisens journalister er myrdet fordi de skrev kritiske artikler om Russlands militære operasjoner i Tsjetsjenia og Kaukasus.

Bellingcat og Amnesty

I tillegg til de nevnte nobelprismottakerne, er det flere profilerte internasjonale navn på Lillehammer-programmet – blant dem FNs spesialrapportør for ytringsfrihet Irene Khan, fjorårets mottaker av Prix Voltaire Rasha Al Ameer, Christo Grozew fra Bellingcat, generalsekretær i Amnesty International Agnes Callamard, Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, tidligere ombudsmann i Polen og mottaker av Raftoprisen Adam Bodnar, og Sebastian Lai – sønn av Jimmy Lai som sammen med Apple Newsroom i Hongkong fikk The Golden Pen Award i fjor, og som nå sitter fengslet i Hongkong.

Ungdom i fokus

Opp mot WEXFO-konferansene vil det også bli utarbeidet rapporter innenfor noen sentrale områder. Sentralt dette året står Ungdoms deltagelse i demokratiet – et prosjekt WEXFO har fått over 3 millioner kroner i støtte til og som skal munne ut i en omfattende rapport i november i år. Prosjektet involverer skoler og elever både på Lillehammer og i Oslo. Allerede har 200 elever og 20 lærere vært involvert i et pilotprosjekt.

Det norske prosjektet starter ikke på bar bakke:

– Vi skjeler også til Ungdomsrådet i Danmark, hvor de har kommet et stykke lengre enn oss i å undersøke problemstillinger knyttet til dette, sier Kristenn Einarsson.

Avspark med ytringsfrihet

Konferansen sparkes i gang av Irene Khan med “The Promotion and Protection of Freedom of Opinion and Expression», som etterfølges av en paneldebatt med henne, Dmitri Muratov og toppolitikere.

– Hva håper du har kommet ut av dette, når lysene slukkes på WEXFO-konferansen i morgen kveld?

– Tre ting: Jeg håper at vi har klart å skape en global møteplass. Hva tar de med seg hjem av erfaringer – og hva må vi forbedre til WEXFO neste år? Og så ønsker vi gode innspill til ungdomsprosjektet vårt, sier Kristenn Einarsson.