I kveld: Nordisk råds litteraturpris

Får stjerneskuddet Niviaq Korneliussen fra Grønland den gjeve prisen?

I kveld kåres vinneren av Nordisk råds litteraturpris 2021 i Det Kongelige Teaters Skuespilhus i København. Det er Jakob Oftebro som skal lede utdelingen.

– Jeg ser fram til å være med på dele ut Nordisk Råds priser i min andre hjemby, København, sier Jakob Oftebro til Nordisk samarbeid.

Norske nominerte

De nominerte fra Norge i kategorien voksen skjønnlitteratur er Vigdis Hjorth; Er mor død (Cappelen Damm) og Lars Amund Vaage; Det uferdige huset (Oktober). For barn og unge er Ole Kristian Løyning og Ronny Haugeland (ill.) nominert for Min venn piraten (Vigmostad og Bjørke) og Peter F. Strassegger for ungdomsromanen Aleksander den store (Samlaget).

Stjerne fra Grønland

Det spekuleres i om det kan være Grønlands nye forfatterstjerne, Niviaq Korneliussen som stikker av med den gjeve prisen. Hun er født i den grønlandske byen Nanortilak, og bor i dag i Nuuk. Hun skriver bøkene sine både på Grønlandsk og dansk, og har fått strålende kritikker for sin siste bok Blomsterdalen, som er nominert til Nordisk Råds.

Nordisk kulturfellesskap

Nordisk råds litteraturpris har blitt utdelt siden 1962 og gis til et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene. Juryen forstår et skjønnlitterært verk i denne sammenhengen som både poesi, prosa og drama som oppfyller høye litterære og kunstneriske krav.

Formålet med prisen er i følge Nordisk samarbeids nettsider å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet, og å anerkjenne enestående kunstneriske innsatser. Prisene skal bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet.

