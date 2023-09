BARNEBOKPROFIL: En virkelig god barnebok må være morsom, mener Ben Adams. Og leserne kommer nok ikke til å kjede seg med hans debutroman om romvesen-ulver i spinnville situasjoner.

Ben Adams (f. 1981) er artist, låtskriver og musikalforfatter, mest kjent som 1/4 av det verdensberømte boybandet A1. Men tidligere i år kunne han dessuten avsløre at han befant seg bak én av maskene i Subwoolfer – Norges bidrag til Melodi Grand Prix. Denne høsten er han aktuell med sin første bok, Oppdrag bestemor (Cappelen Damm), som handler om nettopp Subwoolfer-romvesen-ulvene Jim og Keith.

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Jeg er ingen stor leser, og det har jeg aldri vært – og jeg vet det er mange barn der ute som har det på samme måte. Så jeg ville lage en bok som var morsom for alle, og ikke bare for barn som allerede liker å lese. Den er perfekt for foreldre som forsøker å få barna vekk fra mobilskjermene og inn i bøkene, som jeg prøver på med datteren min for tiden. Dessuten er det en bok også foreldrene kan like.

– Tre barnebok-favoritter:

– Den lille larven Aldrimett, alt fra Roald Dahl og Dr. Zeus’ Green eggs and Ham.

– Hvordan jobber du?

– Jeg finner bare på de mest spinnville ideene jeg kan, og rare situasjoner og steder jeg kan plassere karakterene. Subwoolfer er ganske enkel å gjøre dette med, siden konseptet allerede er ganske underlig.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg elsker «Subspider»-illustrasjonen fra boka.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Green Eggs and ham. Den var rar, med fantastiske illustrasjoner og rim.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Kaptein Supertruse. Jeg tror vi hadde blitt gode venner.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Kanskje Matilda fra Roald Dahl-bøkene. Hvem vil vel ikke være litt magisk, og få ta hevn på de slemme karakterene som lager reglene?

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Den må være morsom! Hvem har lyst til å kjede seg?

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Jeg hadde blitt med Po0tter. Hvem vet hvor du ender opp da.