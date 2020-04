Hvem er best i Nord-Norge?

Fire bøker kjemper om å få prisen for landsdelens beste bok i fjor. Vinneren får 50.000 kroner.

Havmannprisen er en pris for beste nordnorske bok, og listen over vinnere er lang og imponerende. Prisen er utdelt hvert år siden 1998, men den eksisterte før det i en annen form. Dette betyr at det er 25-årsjubileum for prisen.

I år deles den ut under et digitalt arrangement fra biblioteket i Mo i Rana 6. mai. Juryen består av Siri Gaski, Ole Burås, Anita Hartviksen Ravn og Sigrid Merethe Hanssen.

De nominerte er:

Ingvild Solstad-Nøis: Eid

Eid og tenåringsdatteren Alida flytter til et nytt sted, og Eids intense ønske om å være en tilstedeværende mor og venn gjør at hun skremmer unna både datteren og nye bekjentskaper. Eid prøver hardt å være vellykket, men det ender stadig keitete, hun er vanskelig å like, men ubehagelig gjenkjennbar, i en fortelling om morskjærlighet som er ubekvem men medrivende lesing.

Kjersti Anfinnsen: De siste kjærtegn

Birgitte, en pensjonert hjertekirurg, sitter i Paris og er bitter, besk, og en uimotståelig hovedperson. Med en søster i Norge hun kanskje ikke liker og kun snakker med via videosamtale, en karriere i New York bak seg, og stort sett bare døden foran seg, er det likevel både kjærlighet og et fandenivoldsk håp å spore.

Monika Steinholm: Vi var en gang

Saga og Sofie var bestevenner, men nå har de knapt snakket sammen på årevis; livene deres er vidt forskjellige, men kanskje finnes det håp for både dem og framtida? Gjennom Steinholms sedvanlig vellykkede skiftende fortellerperspektiver, får vi klimaendringer, kjærlighet og sosialrealisme på ungdomsvis.

Morten Wintervold: Byen byen babyen

Selv om Wintervolds forrige diktsamling het Oldemor, du er med barn, er det i denne boka poeten som blir far, i et tilgjengelig og gjenkjennelig språk; et nordnorsk byliv fylt av skit, sæd og kropp, men også natur, slekt, og kjærlighet. Wintervold er en poet som gjør poesien både enkel og rik, i en diktsamling som kan leses og gjenleses, ofte.