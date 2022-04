Hurra for Lille norske leksikon!

Dag Petter Breivik mener god formidling og trygge kilder til kunnskap for de unge er viktigere enn noen gang.

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Øystein Haugsbø i Aschehoug Undervisning den videre til salgssjef digital Dag Petter Breivik i Cappelen Damm.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Jeg jobber med å frelse lærerne med våre store digitale tjenester for grunn- og videregående skole. Og nå som samfunnet åpner opp drar vi på Norgesturné. Det er stor interesse for Skolen fra Cappelen Damm som vi lanserte for grunnskolen til fagfornyelsen i 2020, og som nå brukes av halve skole-Norge. Denne våren begynner vi også å vise fram Disko for videregående. Det betyr forresten «jeg lærer» på latin, og jeg kan love at det blir et veldig godt sted å lære.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Jeg kan dessverre ikke dra fram en god roman på jobb og komme unna med det. Dessuten er det dårlig med lesero her. Men til tross for en veldig digital jobbhverdag, leser jeg fysiske bøker. Men kun for egen fornøyelse. Stort sett leser jeg hjemme når bikkja er lufta og ungene er i seng.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Om redaktøren for spalten godtar dette under definisjonen bokbransjen vil jeg løfte fram Store norske leksikon som nå jobber med å få fram Lille norske leksikon. Dette blir et kvalitetssikret digitalt oppslagsverk på et språk barn og unge forstår. Hurra for alle dere som jobber med dette og Fritt ord som gav et stort bidrag til satsingen. God formidling og trygge kilder til kunnskap for de unge er viktigere enn noen gang.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

– Siden jeg leste trilogien om Gutten, så har Jon Kalman Stefansson vært min mann. Pussig nok elsker jeg å forsvinne inn i det harde livet på Island for godt over hundre år siden, med den store, tilfeldige og ofte ulykkelige kjærligheten. Det er fantastisk lesning. Og om jeg får lov, legger jeg til boka jeg leser minst en gang i året: Alene med vidda av Peder W. Cappelen. Jeg sier som Aksel Sandemose skrev da boka kom ut; «Dette arbeidet bør de simpelthen anskaffe dem». Jeg elsker Hardangervidda og trasker i fotsporene til Cappelen med fluestanga hver sommer.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Stemmer det at bøkene i tjenesten Skolen fra Cappelen Damm er blitt lest 7,5 millioner ganger siden skolestart?

– Ja, og jeg vet det høres for godt ut til å være sant. Flere og flere forfattere ser hvilken fantastisk mulighet det er å kunne bidra til at barn og unge får oppleve magien som fins i bøkene deres. Vi har over 500 bøker i biblioteket og flere skal det bli.

Dag Petter Breivik sender stafettpinnen videre til Marianne Kaurin, redaktør i barn og ungdom hos Cappelen Damm og forfatter hos Aschehoug.