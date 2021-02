Hunter Bidens biografi på norsk

Cappelen Damm utgir denne våren Hunter Bidens selvbiografi på norsk.

«Jeg kommer fra en familie som er blitt sammensveiset av tragedier og knyttet til hverandre med en særegen, usvikelig kjærlighet», skriver Hunter Biden i sin selvbiografi.

Det er Cappelen Damm som har sikret seg rettighetene til presidentsønnens memoarer, og på norsk vil boken få tittelen Alt det vakre.

Sjelden skildring

«Sjeldent har en sittende president og hans familie blitt skildret så hudløst og kjærlig fra innsiden», skriver Cappelen Damm om boken.

Videre skriver forlaget:

«Alt det vakre viser usminket hvordan Hunter Biden i årene etter broren Beaus død henfalt til stoffmisbruk, og gir et smertefullt innblikk i hans lange og tunge vei til rusfrihet. Det er en bok om en helt spesiell familie, med en helt spesiell historie. Det er også en fortelling om Joe, en helt spesiell far, som etter kona og datterens brå og tragiske død, måtte kombinere livet som nyvalgt senator med en tilværelse som alenefar for to små gutter.»

Den norske utgivelsen utkommer samtidig med den originale utgaven, 6. april, og blir oversatt av Eve-Marie Lund.

«En modig bok»

Boken har allerede sirkulert blant en rekke amerikanske forfattere, som hyller den ærlige tonen. Blant annet skriver Stephen King:

«Biden husker alt, og han forteller det med et mot som er både hjerteskjærende og ganske fantastisk. Han åpner med spørsmålet: Hvor er Hunter? Svaret befinner seg i denne boken – det gode, det dårlige, og det vakre.»

Forfatter Dave Eggers skriver: «Dette er en forbløffende åpen og modig bok om tap, menneskelig sårbarhet, ustyrlige sjeler og hardt tilkjempet forsoning. Alt det vakre er så konsis, så upåvirket og drivende fortalt, at jeg – utover ett og annet hakeslipp – ble sittende urørlig fra første til siste side».