«Hjemsøkt» er bergensbarnas favoritt

Christoffer Lamøy er vinneren av Barnas bokpris 2022 for "Hjemsøkt".

– Det er helt spinnvilt og veldig kult. Nå blir det rett på mækkern, for å feire, sier prisvinneren selv.

Barnas bokpris er Bergen Offentlige Bibliotek sin egen barnebokpris. Hvert år kårer elever på 6. og 7. trinn bergensbarnas favorittbok. Prisen ble første gang delt ut i 2015, og i år var det Christoffer Lamøy som ble tildelt boken for debutboka Hjemsøkt.

– Tusen takk igjen! Dette betyr masse for en som har skrevet sin første bok, og det betyr spesielt mye når det er barna selv som har sittet i juryen, sa Lamøy på videooverføring under prisutdelingen på Bergen bibliotek.

De nominerte for 2022 var Kristine Rui Slettebakken for Sommer med Jo, Bjørn Ousland for Det mørke hjertet, Arne Svingen for Snitch, og Christoffer Lamøy for Hjemsøkt.