Her er påskekrimmen på TV

Allerede i kveld starter krimseriene på TV.

Påsken står for tur, og det er selvsagt duket for påskekrim på TV. Som tidligere år er det nærmest utelukkende britisk krim som står på sendeplanen, og det blir gjensyn med tidligere påskefavoritter.

Ballongferd, trekantdrama og mystikk

Påskekrim-maratonet starter allerede fredag 26. mars. Da viser NRK første episode i sesong 2 av McDonald & Dodds. Krimserien følger Tala Gouveia og Jason Watkins som politietterforskerne McDonald og Dodds, som i løpet av tre episoder må løse et mysterium om en ballongferd som gikk forferdelig galt.

Deretter må seerne vente helt til mandag 29. mars for mer påskekrim på lineær TV. Da viser TV2 sesong 2 av krimserien Sommerdahl-mordene. Serien er basert på Anne Grues romaner, og følger sjefetterforsker Dan Sommerdahl. Samtidig som Dan balanserer et trekantdrama i privatlivet, må han på jobben oppklare en rekke brutale og mystiske drap. Serien vises hver kveld klokken 21.40 fra 29. mars til fredag 2. april.

Også mandag 29. mars viser NRK sesong 2 av The Bay. Serien følger politikvinnen Lisa Armstrong og teamet hennes mens de forsøker å etterforske et drap. Parallelt med etterforskningen blir derimot Lisa og barna hennes forfulgt av en mystisk figur.

Torsdag 1. april viser NRK krimserien Mordene i Pembrokeshire, hvor etterforsker Steve Wilkins gjenåpner to uløste drapssaker fra åttitallet.

Gamle saker og hodeløse lik

I påskehelgen står virkelig godbitene for tur, både på statskanalen og TV2. Sistnevnte viser krimserien Bloodlands lørdag 3. april og søndag 4. april. Serien følger den nordirske politietterforskeren Tom Brannick. Han blir satt på en sak med stor personlig betydning for ham selv, samtidig som noen gjerne ønsker at det nordirske politiet graver opp en rekke gamle saker.

På NRK i påskehelgen vises sesong 4 av Nedgravde hemmeligheter, hvor Sunny og Cassie finnet et hodeløst lik på et gjenvinningsanlegg. Serien starter fredag 2. april 21.25.

For de minste

Det blir også påskekrim for yngre seere. Lørdag 27. mars er det klart for Superkrim fra klokken 09.55 på NRK Super. Her er en rekke NRK-profiler, som Pernille Sørensen, Fredrik Solvang, Narvestad, Ole Torp og guttene i Flippklipp, mistenkte for å ha utført pek i NRKs lokaler.

På skjærtorsdag starter Rabalder på NRK, en dramaserie for hele familien. I en liten bygd i Vesterålen har en vennegjeng akkurat blitt gamle nok til å slippe foreldrenes konstante tilsyn. Men den gretne grunneieren Dag gjør livet vanskelig for dem.

Fantorangen er også klar med påskesending. Mandag 29. mars gjør Fantus og Pivi seg klare for påskeeggjakt.

Påske i radio

Det blir jo ingen påske uten Viggo Valles Påskelabyrinten, som i år faktisk vil sendes både på TV og radio. Fra mandag 29. mars kan du tune in på NRK P1, NRK P1+ og NRK1 hver dag klokken 10.

Fredag 26. mars er det dessuten premiere på en serie med grøssere i NRKs nye fiksjonspodkast Mørke fortellinger. Seks forskjellige historier bindes sammen av et felles univers.

Fra 1. april vil Tomm Kristiansen lede programmet Tomms afrikanske fortellinger. Gjennom tre episoder forteller Kristiansen om nære møter med mennesker, kultur, religion og krig – begivenheter som har preget vår samtid.

Tilgjengelig gjennom hele påsken

Dersom du ikke rekker å se eller høre alle episodene du ønsker på lineært vis, blir alle TV-krimmene tilgjengelig på NRK nett tv og på TV2 Sumo.

I appen NRK Radio kan man også lytte til alle NRKs radiokanaler og podkaster når det passer deg.