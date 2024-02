Her er de nominerte til litteraturkritikerprisene

Vigdis Hjorth er blant de nominerte til litteraturkritikerprisene for 2023.

I dag offentliggjorde Norsk Kritikerlag nominasjonene til litteraturkritikerprisene 2023. Det skal deles ut priser i fire kategorier: Kritikerprisen for beste voksenbok, Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok, Kritikerprisen for beste oversettelse og Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne for året 2023.

Og de nominerte er…

De nominerte for beste sakprosabok for voksne er:

Ivo de Figueiredo: Stormen. En biogafi om Edvard Munch. Bind 1 (Aschehoug)

Kari Løvaas: Hjemsøkelser. Et bestiarium II (Kolon)

Ketil Slagstad: Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge (Press)

Espen Ytreberg: Utryddelsen. Historien om den norske industrielle hvalfangsten (Press)

Juryen består av Kåre Bulie, Knut Hoem og Elin Kittelsen

De nominerte for beste oversettelse er:

Marit Bjerkeng: Rytterarmeen av Isaak Babel (Oktober)

Bjørn Alex Herrman: Tillit av Hernan Diaz (Aschehoug)

Erik Ringen: Den guddommelige komedie. Purgatoriet av Dante Alighieri (Solum Bokvennen)

Julia Wiedlocha: Kanelbutikkane og andre forteljingar av Bruno Schulz (Skald)

Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. Juryen består av Kari Løvaas, Frode Johansen Riopelle og Anne Cathrine Straume.

De nominerte for beste barne- og ungdomsbok er:

Lars Joachim Grimstad og Per Dybvig: Hvor ble det av? (Aschehoug)

Åse Ombustvedt og Hilde Hodnefjeld: Elg i soloppgang (Vigmostad & Bjørke)

Maria Parr: Oskar og eg (Samlaget)

Anja Dahle Øverbye: Tarjei, 13 år (Samlaget)

Juryen består av Ingvild Bræin, Kristine Isaksen og Egon Låstad.

De nominerte for beste voksenbok er:

Pedro Carmona-Alvarez: Chiquitita (Kolon)

Vigdis Hjorth: Gjentakelsen (Cappelen Damm)

Erlend O. Nødtvedt: Olav Nygards seng (Aschehoug)

Maria Navarro Skaranger: Jeg plystrer i den mørke vinden (Oktober)

Det er medlemmene i Seksjon for litteraturkritikk som kårer prisvinneren gjennom uravstemning.

Utdeling i mars

Vinnerne av litteraturkritikerprisene for bokåret 2023 blir offentliggjort torsdag 7. mars kl. 14.00 på Litteraturhuset i Oslo

Kritikerprisene blir støttet av Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk Journalistlag, Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.