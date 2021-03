Her er årets KUD-prisvinnere

Line Baugstø er tildelt Kutlrudepartementets litteraturpris. Se de øvrige prisvinnerne her.

I går delte kulturminister Abid Raja ut Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2020. Hele syv titler ble hedret.

Fagprisen til insektbok

Fontinis første norskproduserte faktabok er tildelt Kulturdepartementets fagbokpris for barne- og ungdomsbøker. Fagbokprisen 2020 på 60 000 kroner deles likt mellom Jannicke Wiik-Nielsen, Ole Mathismoen og Dag O. Hessen for Tett på insekter og småkryp (Fontini)

– Veldig gøy!, sier redaktør Kristian Baardsen. – Det er en helt unik bok, med et stjernelag av Norges fremste populærvitenskapelige formidlere. Her kombineres en fengende, overskuddspreget tekst med bilder du aldri har sett før. En gavepakke til nysgjerrige i alle aldre.

Juryen trekker spesielt frem bokens fotografier:

«I Tett på insekter og småkryp har Jannicke Wiik-Nielsen fra Veterinærinstituttet brukt skanning-elektronmikroskop til å forstørre fotografier av småkryp opptil 10 000 ganger. Samarbeidet med biolog Dag O. Hessen og journalist Ole Mathismoen har ført til en praktbok med sjeldent gode bilder og en fagtekst der entusiasmen skinner tydelig gjennom.

Fotografiene er den store stjerna i boka, med god støtte fra en solid og innbydende tekst og vakre fargetegninger av de ulike insektene. Gjennom stor, behagelig skrift knyttes de ekstreme nærbildene sammen med temaer som mat, helse, miljø og historie. Tett på insekter og småkryp framstår som ei fagbok av høy kvalitet, ei praktbok som gjennom ord og bilder vil gi en helhetlig og varig læreopplevelse for barn i mange aldre.»

Litteraturprisen til Baugstø

Litteraturprisen 2020 går til Line Baugstø for Jeg er Leona (Aschehoug), den frittstående oppfølgeren til Vi skulle vært løver.

Juryen kaller boken «viktig og medrivende»:

«Leonas fortellerstemme, et spennende plot, levende språk og troverdige dialoger engasjerer leseren fra første side. Fortellinga balanserer fint mellom venner og uvenner, behag og ubehag – noe som gjør både hovedpersonen og historien svært troverdig. Det følsomme temaet blir framstilt på en realistisk måte. Det skaper sympati for Leona og historien blir lett å leve seg inn i. Baugstø turnerer tematikken på en måte som forener litterær kvalitet med kunnskap og innsikt. Jeg er Leona er en viktig og medrivende roman som tar både temaet og leseren på dypeste alvor.»

Tegneserieprisen til Dåsnes

Tegneserieprisen 2020 går til Nora Dåsnes for Ti kniver i hjertet (Aschehoug). Boken er solgt til Frankrike, Tyskland, Sverige, Italia, Danmark, Korea, Spania, på spansk i Latin-Amerika og Nord-Amerika.

Juryen hevder at denne debutboka holder et «spesielt høyt nivå»

«Gjennom å utnytte tegneseriemediets egenskaper får Dåsnes dagboka til å strømme over av liv slik at selv de mer fjerne personene framstår distinkte og hele. Veksling mellom de håndskrevne dagboksidene, tegneserieruter og helsides oppslag bidrar til å gi boka dybde. Den avdempede koloritten skaper en vakker helhet i fortellinga, der ulike hovedfarger understreker stemningen i viktige oppslag og rutesekvenser.

Dåsnes fanger den spesielle tilstanden det er å bevege seg mellom å være barn og ungdom, og konfliktene og undringen det kan føre til. Denne debuten holder spesielt høyt nivå, blant annet gjennom grepet Dåsnes har om detaljene. I Ti kniver i hjertet kan så mye avhenge av et lite blikk, minimal mimikk og en fars hevede øyenbryn. Og det er ganske stort.»

Bildebokprisen deles likt

Bildebokprisen 2020 på 50 000 kroner deles likt mellom Rebecca Wexelsen og Camilla Kuhn for Ulf er uvel (Ena)

Omslag: Ena

Juryen skriver:

«Rebecca Wexelsen og Camilla Kuhn viser fremragende forståelse for bildebokmediet, og sammen har de skapt en både sår og humoristisk bildebok om ensomhet og det å ta ansvar for eget liv. Boka har et frodig-burlesk persongalleri, er oppbygd på en måte som driver oss videre i fortellingen og har et tema og en kompleksitet som appellerer til både barn, ungdom og voksne. Ord og bilder samarbeider på en forbilledlig og kreativ måte, ikke bare ved å utfylle hverandre, men også ved å motsi hverandre på underfundige måter.»

Debutantprisen til Sharif

Gulraiz Sharifs debutbok Hør her’a! (Cappelen Damm) er årets vinner av Kulturdepartementets Debutantpris for barne- og ungdomslitteratur.

I juryens begrunnelse heter det:

«Dette er en innsiktsfull roman som retter seg mot et bredt publikum både når det gjelder alder, kjønn og bakgrunn. Fortellerstemmen, den konsekvent gjennomførte språkbruken, den varme humoren og den alvorlige tematikken gjør dette til en roman som skiller seg ut blant årets ungdomsbøker. En meget lovende debut.»

Videre i juryens begrunnelse står det:

«Mahmoud er jeg-forteller med skarpt, men samtidig varmt og humoristisk, skråblikk på sin pakistanske familie, nabolaget og andre i Oslo øst. Språket er gjennomført multietnolekt, såkalt kebabnorsk, som gjør fortellerstemmen troverdig og bidrar til den humoristiske tonen i boka uten å være karikerende. Den gir stemme til de mange som er vokst opp med to eller flere kulturer.»

Illustrasjonsprisen til Kristensen

Illustrasjonsprisen 2020 på 50 000 kroner går til Jens Kristensen for illustrasjonene til Klodeklubben: Dei svarte svanene (Samlaget). Boken er et samarbeid med forfatter Ruth Lillegraven.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Jens Kristensen har gjennom illustrasjonane sine skapa tydelege karakterar og stemningar i historia, i godt samspel med verbalteksten. Illustrasjonane varierer frå små vignettar til heile og doble sider. Illustrasjonane er fargerike, snilt karikerte og appellerer godt til målgruppa. Kristensen får elegant fram dei humoristiske, såre og alvorlege sidene. Framsida er med på å skape forventingar hos lesaren – og dei blir innfridde».

Oversetterprisen til Banach

Oversetterprisen 2020 på 50 000 kroner går til Agnes Banach for oversettelsen fra polsk av Volveren: det siste ønsket (Gyldendal)

Omslag: Gyldendal

Juryen skriver at oversetteren har løst utfordringene boken byr på, på en god måte.

Språket i originalen er svært idiomatisk, med faste uttrykk og metaforer som mangler ekvivalenter i norsk. Dette er en tekst som åpenbart er krevende å oversette. Agnes Banach har løst utfordringene, dels ved å bruke betegnelser og uttrykk kjent for norske lesere, dels ved konstruere egne versjoner av navn og begrep i originalen. Forskjellene i setningsstruktur mellom polsk og norsk byr også på utfordringer som oversetteren har løst på en måte som ivaretar stilpreget i den polske originalen. Her har oversetteren klart å formidle en språklig og utenomspråklig virkelighet som i utgangspunktet kan virke uhåndterlig.