Aldri så galt at det ikke er godt for noe i disse pandemi-tider, for Northern Stories-agent Thomas Mala. Men han har lyspunkter å melde om også profesjonelt.

– Tomt og trist. Slik beskriver Northern Stories-agent Thomas Mala avlysningen av årets fysiske Frankfurt-bokmesse. – Frankfurt er jo kanskje det største høydepunktet i året for en agent. En ting er at det er den største markedsplassen, men vel så viktig er det å møte folk, å treffe kolleger og venner fra hele verden i endeløse samtaler om litteratur. Det er en utmattende uke i litteraturens tjeneste – men herregud hvor gøy det er! Så ja, savnet er stort – blir ikke samme schwungen på Zoom gitt, fastslår Mala.

– Sug etter gode historier

– 2020 er jo et møkkaår, generelt sett – om vi tar med Corona og presidenter vi alle lar oss opprøre over. Men for agenturet så er det egentlig ikke så verst, for all denne elendigheten betyr at det er et voldsomt sug etter gode historier der ute. Folk trenger å fortape seg i noe annet enn smittestatistikk. Og der forvalter vi fabelaktige historier i mange former som kan selges til utenlandske forlag eller brukes som basis for en tv-serie og film, for eksempel.

– Den største gleden oppi all dette er vel at jeg har blitt godt kjent med kona igjen. Hun virker som ei bra dame, forstår nå hvorfor vi blei sammen for over 25 år siden, melder Mala med glimt i øyet.

Engelskspråklig suksess

– Det har vært gøy å se at vi har lykkes med en satsning mot det engelskspråklige markedet og fått til avtaler med store anerkjente forlag med titler som Siri Helles Med berre nevane til Granta, Erik Martiniussens Krigen mot bakteriene til MIT Press, Villmarksgensere til Pavillions Books og Nazneen Khan-Østrems London til Little, Brown for å nevne noen. Vi har også landet flere TV/film-dealer enn tidligere, etterspørselen etter innhold her er større enn noensinne.

Også Northern Stories-duoen Thomas Mala og Astrid Dalaker har beveget seg mye i det digitale i sin kontakt med omverdenen:

– Selv om det er mer effektivt og kostnadsbesparende, er jeg usikker på om det er bedre for forretningene. Rettighetssalg er som regel relasjonsbasert, det er viktig at de som kjøper kjenner og stoler på det du sier til dem, og det er vanskeligere – og kjedeligere – å være overbevisende på en halvdårlig videolinje, sier Mala.