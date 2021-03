Gyldendal trekker ikke Michelet-bok

Forlaget mener de har både det rettslige og det forlagsetiske på plass.

Gyldendal forlag trekker ikke Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten? etter å ha vurdert søksmålsvarselet fra etterkommere av norske motstandsfolk, melder VG. Dette kommer frem i et brev fra Gyldendals advokat Cato Schiøtz som er sendt etterkommernes advokat John Christian Elden i dag. «Kravet er grunnløst», heter det i brevet fra Schiøtz.

Advokat Elden gikk sist uke hardt ut mot Gyldendal i søksmålsvarselet og antydet at forlaget har et profittmotiv «på bekostning av våre klienters og forfedres omdømme».

Trekker ikke boken

På vegne av etterkommerne ble det fremmet krav om at Marte Michelets bok skulle trekkes: «Dersom ikke boken umiddelbart trekkes tilbake, varsles det at det vil bli tatt ut stevning, jfr. tvisteloven paragraf 5–2», skrev etterkommernes advokat, John Christian Elden, i brevet til Gyldendal – og satte frist 1. mars.

Det kommer ikke til å skje: «Kravet er grunnløst: Norsk rett hjemler intet tilbaketrekningskrav for private parter – selv om vi skulle forutsette at det foreligger injurierende utsagn», skriver Cato Schiøtz i sitt svarbrev til Elden, på vegne av Gyldendal. Han understreker at forlaget ikke primært er opptatt av at det juridiske ikke holder vann, men at «utgivelsen og fortsatt salg er forenlig med forlagsetikk og god forleggerpraksis» og at «Hensynet til ytringsfriheten taler sterkt imot at en kontroversiell debattbok skal trekkes tilbake.»

«En fatal feiltolkning»

I et intervju med Bergens Tidende i februar, beklaget hun enkelte forhold i boken: – Jeg vil beklage min fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Der ser jeg at jeg har gått for langt i å antyde at to navngitte personer, Reidar Larsen og Alf T. Pettersen, kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt, sa Michelet til BT. Hun beklaget også en feil hun gjorde i arbeidet med arkivmateriale knyttet til nevnte Reidar Larsen, hvor hun har feiltolket to håndskrevne brev skrevet av en annen Reidar, noen hun beklaget som «en fatal feiltolkning» – som er rettet opp i siste utgave av boken. Marte Michelet la også til at hun burde ha kommet med begge disse beklagelsene tidligere.

«Har vært naiv»

Selv om intervjuet med Bergens Tidende er blitt omtalt som en beklagelse, er det slett ingen full retrett fra Michelets side: – Selv om jeg gjorde noen feil i det som var et omfattende arbeid, står Hva visste hjemmefronten? støtt. Det er veldig viktig å avdekke hva slags behandling jødene i Norge faktisk ble utsatt for, sier Michelet, som legger til at hun har vært naiv når hun «trodde den nødvendige distansen var der nå, at man kunne pirke borti heltefortellingene.»