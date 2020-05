Lyrisk: Nordahl Grieg til grunnlovsdagen.

I dag er det på dagen 80 år siden søndagens dikt ble kringkastet via den fortsatt frie Tromsø radio til det norske folk. Nordahl Grieg (1902-43) var blant mannskapet som voktet den norske gullbeholdningen. Denne hadde man klart å redde med seg fra Oslo, og ble senere ført med skip fra Tromsø til England. I Tromsø fikk Grieg et par dager fri for å skrive et dikt til nasjonaldagen som stod for døren.

Her kan du høre det historiske opptaket

Med diktet skrev Grieg seg inn i historien. Få vers har betydd like mye for landet som disse.

Årets feiring blir også historisk på sitt vis. Det kan være på sin plass å tenke tilbake på de fem tunge årene landet måtte gjennom etter april 1940. Årets krise har bare vedvart et par måneder.

Gratulerer med dagen!

17.mai 1940

I dag står flaggstangen naken

blant Eidsvolls grønnende trær.

Men nettopp i denne timen

vet vi hva frihet er.

Der stiger en sang over landet,

seirende i sitt språk,

skjønt hvisket med lukkede leber

under de fremmedes åk.

Det fødtes i oss en visshet:

Frihet og liv er ett,

så enkelt, så uunnværlig

som menneskets åndedrett.

Vi følte da trelldommen truet

at lungene gispet i nød

som i en sunken u-båt…

Vi vil ikke dø slik en død.

Verre enn brennende byer

er den krig som ingen kan se,

som legger et giftig slimslør

på bjerker og jord og sne.

Med angiverangst og terror

besmittet de våre hjem.

Vi hadde andre drømmer

og vi kan ikke glemme dem.

Langsomt ble landet vårt eget

med grøde av hav og jord,

og slitet skapte en ømhet,

en svakhet for liv som gror.

Vi fulgte ikke med tiden,

vi bygde på fred, som i tross,

og de hvis dåd er ruiner

har grunn til å håne oss.

Nå slåss vi for rett til å puste.

Vi vet det må demre en dag

da nordmenn forenes i samme

befriede åndedrag.

Vi skiltes fra våre sydpå,

fra bleke utslitte menn.

Til dere er gitt et løfte:

at vi skal komme igjen.

Her skal vi minnes de døde

som gav sitt liv for vår fred,

soldaten i blod på sneen,

sjømannen som gikk ned.

Vi er så få her i landet,

hver fallen er bror og venn.

Vi har de døde med oss

den dag vi kommer igjen.

———

Nordahl Grieg: Friheten (Reykjavík : Helgafjell, 1943).