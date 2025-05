Jørn Lier Horst mot nok en topp

BESTESELGERLISTENE: Jørn Lier Horst er ute med en ny roman i serien om Detektivbyrå nr. 2. Boka plasserer seg allerede som «runner-up» hos ARK.

«Jakten på samuraisverdet» ble lansert i begynnelsen av mai, og er allerede oppe på andre plass på ARKs liste over litteratur for barn og unge. Bøkene om Detektivbyrå nr. 2 er en av Norges bestselgende barnebokserier gjennom tidene, med et opplag på over 3 millioner bøker. Hovedkarakterene Tiril, Oliver og Åtto ble i 2022 kåret til tidenes beste barnebokkarakterer av Bok365.

På ARKs liste over skjønnlitteratur for voksne merker vi oss at debutant Karen Forberg er inne på sjetteplass.

Les vårt intervju med Karen Forberg her: – Håper å kunne kalle meg forfatter om noen år.

Sykdom hos Norli gjør dessverre at vi denne uka kun kan presentere lister fra ARK.

Bestselgerlister for uke 20

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 20 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Torgersen, Nikolai Gater jeg har levd Aschehoug 2 Sveistrup, Søren Telle til en, telle til to Gyldendal 3 Nesbø, Jo Minnesota Aschehoug 4 Perrin, Valérie Tata Cappelen Damm 5 Engman, Pascal Ingen Gyldendal 6 Forberg, Karen B. Det første bryllupet Kagge 7 Wessel-Aas, Katrine En engelsk sommer Bonnier 8 Andersen, Stian Hjelvin Et rikt menneske Bonnier 9 Moyes, Jojo Vi bor alle her Bonnier 10 Skotheim, Øystein Kjære natt Oktober

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 20 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Holte, Martin Bech Landet som ble for rikt Kagge 2 Finckenhagen, Lise Sommer Cappelen Damm 3 Mannsverk, Bjørn mfl. Autopilot Bonnier 4 Aubert, Alette Sophie mfl. Biohacking Gyldendal 5 Grøneng, Eirik mfl. Skadefri løping Frisk 6 Dehli, Lars Hvem er du? Gyldendal 7 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 8 Nordstad, Anders Maten vår Frisk 9 Engvik, Thea Hvilken vin til hva Cappelen Damm 10 Erstad, Emil André Fyrsten Vigmostad & Bjørke

Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 20 – 2025