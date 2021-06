– Gode bøker på løpende bånd

DISSE ANBEFALER JEG: Bokhandler Mari Vorset ved Norli Jærhagen påpeker at det er svært mange gode bøker ute nå – men det er én tittel som gjorde spesielt inntrykk på henne.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? I 2021 presenterer vi ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land, og de røper også hva som selger akkurat nå og hvilke titler de ser frem til.

Ukas anbefalinger kommer fra sentrum av Klepp kommune, mer bestemt fra Norli Jærhagen og daglig leder Mari Vorset. Hun er «selverklært Norges mest pinglete bokhandler», men hadde på forhånd bestemt seg for å lese en av vårens skumleste bøker. Det angrer hun ikke på – og det er blant bøkene hun anbefaler på det varmeste i disse dager.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Det er svært mange gode bøker ute nå, disse er noen få av de alle som jeg anbefaler: Det åttende livet (til Brilka) av Nino Haratischwili, Minneskogen av Sam Lloyd, Torsdagsmordklubben av Richard Osman, Sølvmyntene av Tom Egeland og Elskeren av Helene Flood.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Det er svært mange gode bøker som kommer på løpende bånd fremover nå, men hvis jeg bare kan velge en jeg gleder meg til veldig til for øyeblikket, så må det være August av Victoria Hislop. Jeg har store forventninger til denne.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Det er umulig å velge hvilken bok som er den beste jeg har lest det siste året, for det er så mange bra bøker! Men skal jeg velge en bok som kanskje har gjort størst inntrykk, må det være Minneskogen av Sam Lloyd. Ikke bare fordi den er skikkelig bra og spennende, men jeg er selverklært Norges mest pinglete bokhandler og tørr ikke lese slike bøker. Men her hadde jeg bestemt meg på forhånd at denne skulle jeg lese. Jeg angret allerede etter de første sidene, for det ble nesten for meget for en liten bokhandler fra Jæren, men jeg holdt ut, og det er jeg så glad for. Den er jo bare så bra!