– Ghosting er et utbredt problem

– Mange norske forlag har et kommunikasjonsproblem når de trekker seg ut av bokprosjektet, sier NFFOs juridiske rådgiver Anna Stabell.

Såkalt «ghosting» av forfattere har den siste tiden vært debattert fra både forfatter, forfatterforeningene og forlagshold i BOK365. Det betyr at påbegynte bokprosjekt plutselig droppes, når den skriftlige kontrakten blir helt annerledes enn hva den muntlige var – eller at forlaget simpelthen slutter å svare når forfatteren tar kontakt.

Bevisstgjøring

– Noen forleggere lover forfattere mer enn de kan holde. Det er en svært dårlig vane som absolutt ikke løses ved å «ghoste», eller ved å slutte å svare forfatteren. Likevel havner det oppsiktsvekkende ofte slike saker på vårt bord, sier Anna Stabell.

– Vi får mange slike henvendelser i året, og vi bistår mange medlemmer i forhandlinger. Noen ganger er det dessverre lite vi kan gjøre for forfatteren før de har signert en avtale. Forlaget har som regel ingen plkt til å utgi boka, før det er inngått en skriftlig avtale om dette. Til BOK365 innrømmer forleggerne at at de «kunne kanskje vært flinkere til å kommunisere at det ikke alltid ender opp med utgivelse (…)» Og, ja det er vi helt enige i!

Stabell mener forlagene har et ansvar for å bevisstgjøre, særlig debutanter, om hvilke rettigheter forfatteren har i perioden før de har inngått en bindende avtale.

– Den skapende prosessen frem til ferdig bok er ofte preget av tett personlig samarbeid med redaktør. Desto viktigere er det å sørge for ordnede rammer. Når alt kommer til alt, er spørsmålet om forlaget er villig til å investere i en utgivelse eller ikke. I motsetning til hva forleggerne uttaler til BOK365 er det jo nettopp forretninger det dreier seg om, sier hun.

Forhåndsavtale

Forfattere bør være bevisst på at de nettopp er i en forhandlingssituasjon, og at de står fritt til å forhandle og kan sende manuskript til andre forlag, sier Stabell.

– I BOK365s artikkel sier forleggerne at de ikke har noen tradisjon for å kreve eksklusivitet. Men, der forfatteren har inngått en forhåndsavtale, er det jo nettopp det de gjør.

– Ved å signere en forhåndsavtale forplikter forfatteren seg til å utvikle og levere manuskript til forlaget de er bundet opp mot. Forlaget derimot, forplikter seg ikke til noe som helst. Forhåndsavtalen gir forlaget enerett til utgivelse, men de står også fritt til å velge å ikke utgi boka. En slik avtale kan gi forfatterne en falsk trygghet.

– Men det må vel være en viss forståelse fra forfattere også, for at ikke bokprosjektet blir noe av?

– Ja, det er klart. Det er risiko på begge sider i et bokprosjekt, og vi har forståelse for at forlag og forfattere ikke kommer i mål med et samarbeid. Men skal forlaget kreve eksklusivitet i denne perioden bør de betale for det – og de bør heller ikke trekke seg ut i all stillhet ved å «ghoste» forfatteren. Rettslig sett har de kanskje sitt på det tørre, men et visst minimum av folkeskikk er på sin plass, sier hun.

– Om du er medlem hos oss, hjelper vi deg å vurdere om du har en sak å gå videre med. Om du ikke er medlem, anbefaler vi deg å bli det, for å stå sterkere i møte med forlaget i en sårbar periode, sier Stabell.