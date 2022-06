Går til Oktober

Forlaget Oktober har ansatt Bjørnar Gärtner som salgskonsulent.

Bjørnar Gärtner er nå ansatt som ny salgskonsulent i Oktober. Han tar over stillingen etter Signe Lind. Gärtner kommer fra stillingen som kategoriansvarlig for dokumentar, historie og biografi i Norli Universitetsgata.

Gärtner er født og oppvokst i Tromsø og har jobbet i bokhandel siden 2008. I 2015 ble han ansatt som bokansvarlig i Norli Bokhuset i Tromsø. Han har vært styremedlem i Ordkalotten Internasjonale Litteraturfestival og vikariert som markedskonsulent i Samlaget.

– Har vært en drøm

– Det har i mange år vært en drøm å jobbe i Oktober. Jeg gleder meg veldig til å overta etter Signe og få jobbe med så mange av landets fremste forfattere og forlagsfolk, sier Bjørnar Gärtner, og legger til: – Jeg har vært bokhandler stort sett hele livet og det har vært et privilegium å få jobbe med så mange dyktige kolleger på Bokhuset og i Ugata. Nå ser jeg veldig frem til høsten og neste kapittel i Oktober.

– Erfaren og entusiastisk

Markedssjef Ellen Hogsnes er godt fornøyd med å få styrket Oktober-laget:

– Vi er svært glade for at Bjørnar Gärtner blir ny salgskonsulent i forlaget. Han er erfaren og entusiastisk, og har et sterkt engasjement for bøker, forfattere og bokhandlere. Jeg ser frem til at han begynner hos oss 1. august.