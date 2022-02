Går til BookBeat

Thea Sørum blir markedsansvarlig for BookBeat i Norge.

BookBeat henter Thea Sørum som markedsansvarlig for Norge. Hun har erfaring som Digital Specialist i Precis Digital og en master i strategisk merkevarebygging fra Copenhagen Business School.

Dette skjer bare få uker etter at Marianne Vågan ble presentert som BookBeat-ansatt nummer 1 i Norge.

«Den ultimate utfordringen»

– Da BookBeat tok kontakt var det ingen tvil! Det å få være med å bygge opp en merkevare og tjeneste som BookBeat i Norge er den ultimate utfordringen, både personlig og faglig, for en markedsføringsnørd som meg. Når jeg i tillegg får jobbe med så mange flinke og engasjerte mennesker som virkelig brenner for markedsføring, teknologi og litteratur så var det rett og slett umulig å si nei, sier Thea Sørum.

BookBeat-ledelsen beskriver henne som et stort markedsføringstalent:

– Knallsterk rekruttering, om jeg skal si det selv! Med et talent som Thea i spissen for markedsføringen vår føler jeg meg trygg på at når sommeren kommer vil det ikke være en eneste nordmann som ikke har fått med seg at BookBeat er lansert i Norge, sier William Jakoby, Head of Expansion i BookBeat.

Riktig bok til riktig person

De neste månedene satser den nylanserte strømmetjenesten fylle på biblioteket med lyd- og e-bøker fra de fleste store norske forlagene, og med det runde godt over 500.000 tilgjengelige bøker.

– Med et så stort utvalg er det viktig å jobbe både bredt og spisst i markedsføringen for å matche de riktige bøkene med de riktige personene. Vi har nylig booket de første store kampanjene våre. Her vil vi naturligvis bruke litt plass nå i starten til å fortelle hva BookBeat er, men hovedfokuset vil være å løfte frem alle de gode bøkene fra forlagene og få enda flere til å oppdage gleden av å strømme norske bøker. Noe jeg gleder meg veldig til, sier Sørum.