Går for full maskin i USA

For to dager siden ble Gunnhild Øyehaugs roman «Presens Maskin» (Kolon) utgitt i USA. Romanen ble svært godt mottatt da den kom i 2018, og får nå også strålende kritikker i amerikanske medier.

Presens maskin, eller Present Tense Machine, er oversatt av Kari Dickson og utgitt på det amerikanske forlaget Farrar, Straus & Giroux. Handlingen i romanen foregår i Bergen på 90-tallet der mor og datter plutselig befinner seg i parallelle univers. Historien har gått rett hjem til amerikanske kritikere.

Anmelderen i New York Times beskriver Present Tense Machine som et «genialt lommeunivers», mens Star Tribune omtaler boka som en «fullstendig unik roman som vil virke i deg lenge etter at du har gjort ditt». I Harper’s Magazine blir Øyehaug kalt «fantastisk smart, men også omtenksom» og romanen får ros for måten den stiller spørsmål om fortellingers betydning og relevans.

I bransjetidsskriftet Publishers Weekly blir romanen omtalt som «leken og gripende», mens Kirkus Review ga boka en såkalt stjerneanmeldelse (som gis til de 10 % beste bøkene) og omtalte Gunnhild Øyehaug som «en av de mest spennende stemmene i internasjonal litteratur», skriver Kolon forlag i en pressemelding.

Foruten USA og Norge, er Presens Maskin utgitt i Sverige og Danmark, og rettighetene er solgt til England.