Frisk kjøper Pelikanen

Med Karl Ove Knausgård som redaktør og Frisk forlag inn som 70 prosent-partner, har Pelikanen ambisjoner om å bli «førstevalget på kvalitetslitteratur».

Årets første store forlagshandel utspiller seg for en gangs skyld ikke i Oslo: Nå går de to viktigste Stavanger-forlagene i allianse, ved at Frisk kjøper 70 prosent av aksjene i Pelikanen.

– Dette er et stort løft for Pelikanen. Med Frisk forlag i ryggen vil vi få en mulighet til å forløse potensialet vårt – det vil si nå ut til flere lesere med bøkene våre – samtidig som vi kan jobbe mer med det vi er best til, å utgi høykvalitetslitteratur, forteller Karl Ove Knausgård.

Sammen med broren Yngve og avdøde Asbjørn Jensen startet han det uavhengige forlaget for snart 13 år siden. Daglig leder Eirik Bø kom til året etter og alle tre er med videre på eiersiden i forlaget, samtidig som Karl Ove Knausgård selv skrur opp redaktørtakten og retter blikket mot Norge.

– Vi vil fortsette å oversette det beste vi finner fra samtidslitteraturen, men vi vil nå kunne fokusere mer på norsk skjønnlitteratur og bruke det vi har av redaksjonell spisskompetanse på å utvikle forfatterskap, sier Knausgård

– Vil gi den beste oppfølgingen

Pelikanen har gitt ut kvalitetslitteratur i over et tiår med Eirik Bø som forlagssjef og eneste ansatte. Nå blir det flere på laget, og Bø kan dedikere tiden til å utvikle ideer og manus, og gi ut gode bøker. Den uttalte ambisjonen er å bli «førstevalget for forfattere»:

– Sammen skal vi sørge for at Pelikanen er det stedet man virkelig har lyst til å være som forfatter, et sted der du både får de beste redaktørkreftene, og den beste oppfølgingen av boka di, forteller Bø.

– Hvor sentral blir Karl Ove i denne satsingen?

– Karl Ove blir svært viktig, slik han har vært, og med en struktur rundt arbeidet som også gjør at han kan være enda mer dedikert.

Bø legger ikke skjul på at det de siste årene har gått alt for mye tid og krefter til administrasjon og kriseavvikling:

– Et av de største savnene i det siste er at vi har hatt for få debutanter og ikke har fått jobbet godt nok med å utvikle en større liste av norske forfattere. Nå vil vi kunne sette alle kluter til i dette arbeidet, og jeg tror i tillegg at det vil være veldig godt for rekrutteringen til forlaget når vi nå kan vise til et så sterkt markedsføringsteam, i tillegg til den beundringsverdig gode oppfølgingen Frisk ønsker gi forfatterne, sier Bø.

– En markant vitamininnsprøyting

– Hva vil dere nå kunne gjøre med «Pelikanen 2.0» som dere ikke kunne gjøre tidligere? Er det først og fremst gjennom satsingen på norske skjønnlitterære forfattere vi vil se et løft?

– Først og fremst gir jo dette oss muligheten til faktisk å nå ut med det vi gir ut. Følelsen av uutnyttet potensial har hvilt over oss lenge, og med Frisk på laget mener jeg vi endelig kan finne leserne våre og den bredden bøkene fortjener. I tillegg til denne overordnede målsettingen så vil jo fordelen med samkjøringen være at vi får frigitt en del krefter som gjør at vi endelig kan jakte de målene som har ligget der hele tiden, og her ligger en større satsing på norsk skjønnlitteratur, sier Eirik Bø, men legger til at oppkjøpet ikke bare vil berøre det skjønnlitterære aspektet: – Pelikanen har ofte gitt ut like mye sakprosa som skjønnlitteratur, forlaget ble grunnlagt på en sakprosabok, og i fjor var to av åtte titler skjønnlitterære. Men litterære er vi, også i sakprosaen.

Nå blir det flere hender på dekk – ved at man nyter godt av krefter på moderskipet, og at nye hentes inn:

– I praksis betyr det ganske enkelt at Pelikanen nå får nyte godt av å være en del av Frisks administrative team, både på markedsføring, presse, info, økonomi, nettressurser, salg og slikt. I tillegg blir det en ansettelse på markedsføring direkte inn i Pelikanen om kort tid, så det er jo en veldig konkret fordobling av laget. I over et tiår har jo alt dette hvilt på én person, så det er en ganske markant vitamininnsprøyting for å si det mildt. Og det beste med dette er jo hvordan dette også kommer til å komme forfatterne og bøkene deres til gode, sier Bø til Bok365.

– Backlist full av gull

Frisk har lenge tenkt på en skjønnlitterær satsing. Da Pelikanen luftet muligheten for et samarbeid, ble gjengen i Frisk fort enige om å satse.

– Hovedmotivasjonen for oss alle er å få virkelig fart på Pelikanen! At nøkkelpersonene på eierside og drift er med oss videre, og får mulighet til å fokusere på det de brenner for, er de beste forutsetningene for nettopp det. Knausgård og Bø får redaksjonell frihet mens vi fyrer en rakett under markedsføringen av bøkene, forteller Anders Aasen Berget, forlegger i Frisk forlag.

Sammen med makker Lennart Krohn–Hansen har Aasen bygd opp Frisk forlag til å bli landets største uavhengige sakprosaforlag. Frisk har nå kjøpt 70 prosent av aksjene i Pelikanen, med et klokkeklart mål om å bli en seriøs utfordrer på både norsk og oversatt skjønnlitteratur.

– Pelikanen er best i klassen på bøker av høy litterær kvalitet. Backlisten er full av gull. De har forfattere som fortjener et større publikum, og de har gitt ut mye bra som ikke har nådd ut så bredt som det burde. Vi skal hjelpe dem med markedsføring, slik at flere lesere oppdager Pelikanens bøker, forteller Aasen.

– Direktesalget har vært en av nøklene til Frisk-suksessen. I hvor stor grad er dette overførbart til Pelikan-porteføljen?



– Direktesalg gir oss fleksibilitet, og det er en alternativ salgskanal dersom bokhandlerne ikke har troen på ei bok. En egen salgskanal hjelper oss å få ut ordet om at ei bok finnes, vekker nysgjerrigheten hos leserne, sier Aasen, og legger til: – Jeg har lest en del av Pelikanens bøker gjennom de siste 10 årene, og alltid likt det jeg har lest. Så har jeg rista litt på hodet og tenkt at dette er uoppdagede skatter. Disse bøkene kunne nådd mye bredere med gjennomtenkt markedsføring. Så nå har vi en stor og spennende backlist der vi får testa den hypotesen!

– Tar ett steg av gangen

– Det er noen sjømil mellom Frisk og Pelikanen profilmessig. Du sier at dere lenge har vurdert en skjønnlitterær satsing. Tankegodset bak dette?



– Vi står langt fra hverandre profilmessig, og det skal vi fortsette med! Pelikanen vil bestå som eget forlag med egne boklister. Det blir felles administrasjon og mye bra samarbeid, sier Aasen, og legger til: – Frisk har drevet med sakprosa i 10 år. Vi har ønsket å bli mer robuste og få flere ben å stå på sjangermessig. Kompetansen på skjønnlitteratur og den mer litterære sakprosaen har manglet. Med Pelikanen får vi med oss de beste i bransjen på dette feltet, og gleder oss til å se hva vi kan få til sammen.

– Dere har bygget et stort, uavhengig sakprosaforlag, og gjør nå et – langt på vei – skjønnlitterært oppkjøp. Noen vil mistenke at dette er de første skrittene til å bli et atskillig større forlagshus, som ønsker å ta opp kampen med de største aktørene. Har de grunn til å anta noe slikt?



– Vi tar ett steg av gangen. En sunn vekst er bra, men kvaliteten i arbeidet og utgivelsene er viktigst. Vi vil heller ha et godt arbeidsmiljø og fornøyde forfattere, enn å doble omsetningen. Det betyr å si nei til mange gode ideer, og å gi gass på de prosjektene vi går for, sier Aasen til Bok365.

Løsning og redning

Oppkjøpet er både en løsning og en redning for Pelikanen, som har slitt med å selge nok bøker de siste årene.

– Det er ikke lenger sånn at bøkene i seg selv og den kvaliteten de holder kan bære et forlag. Med Frisk på laget får Pelikanen jobbe sammen med og være en del av en av bokbransjens sterkeste og beste markedsføringsavdelinger. Frisk har vist en unik evne til å finne et publikum til sine bøker, både direkte og i bokhandel, og kombinasjonen av denne kompetansen hos Frisk og den litterære profilen til Pelikanen mener vi kommer til å bli veldig bra, mener Bø.