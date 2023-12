FRAMSNAKKING: – Klassikarprosjektet er så flott at det ikkje kan framsnakkas nok!, ifølge dagens framsnakker.

Vår framsnakker-spalte fikk startskudd denne lørdagen, med Gyldendal-redaktør Kjersti Herland Johnsen. Tredje søndag i advent går stafettpinnen vestover, til Bergen og redaktør Åsne Bruvik Lie i Mangschou

– Her kjem framsnakking frå Mangschou og meg, skriver hun.

I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

A) Med brev til menn

Fra egne hyller velger hun Bianca Kronlöf sin Brev til mannen.

– Eg vil trekka fram Brev til mannen av Bianca Kronlöf (og flott omsett av Kjersti Velsand) som kom i vår, men som på ingen måte er uaktuell. Ynskjer meg at denne ligg under mange juletre, for dette er ei bok for alle! Bianca Kronlöf skriv personlege, engasjerte og treffande brev til menn ho har møtt, og gjer oss litt klokare på oss sjølve og på kjønnsroller samtidig. Eg vil påstå at det ikkje er mogeleg å ikkje bli engasjert – eller provosert – av desse korte breva.

B) Fransk klassiker på nynorsk

Hos konkurrerende forlag, finner hun frem boken Swanns kjærleik av Marcel Proust.

– No treng kanskje ikkje Marcel Proust å bli framsnakk – og til og med nynorsk har fått godt med merksemd dei siste månadene, men klassikarprosjektet til Skald er så flott at det ikkje kan framsnakkas nok! Det er nydeleg å få lesa Swanns kjærleik på nynorsk i Margunn Vikingstad si omsetjing.