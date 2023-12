– Askepott, VÅR ASKEPOTT! 

LUKE 17: Influenseren Malin Nesvoll hyller vår egen Askepott.

Bak luke 17 finner vi den folkekjære influenseren og tekstforfatteren Malin Nesvoll. Hun hviler ikke på sine laurbær – hun har skrevet to bøker i år.

Den kreative influenseren med kattehatter og farget hår, trekker frem Miss Sixty-buksa fra 2000-tallet som en av hennes største gave-opplevelser.

Hun skal til Holmestrand denne jula, og skulle én av punktene på jule-lista ryke:

– Da har det ikke vært skikkelig jul!

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Som alle andre år tilbringes jula i barndomshjemmet mitt i Holmestrand, sammen med nærmeste familie og begge kattene mine.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Pynte juletre med lillesøstra mi, se Grevinnen og Hovmesteren, våkne til julestrømpe fra Nissen (selv i en alder av 34), pappas julefrokost, Askepott, Julegudstjeneste, tenne lys på grave til oldemor og oldefar og si «God Jul», spise altfor mye pinnekjøtt, julequiz, og storfamilie-lunsj 2. juledag. Ryker noe av dette, har det ikke vært skikkelig jul

– Hva har vær årets store leseopplevelse for deg?

–De siste årene har jeg lytta til haugevis av lydbøker, så det må bli en lese-lytte-opplevelse fra meg. Og en bok som fikk meg til å humre og kose meg «no voldsomt» i år var Svendsens catering av Kyrre Andreassen. En morsom bok med skråblikk på det meste! Bør leses eller lyttes asap!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Er det lov å være gæren og si sine egne? Det slo meg først forleden at jeg jammen har publisert to bøker dette året – så jeg vil gi bort kokeboka mi Brønsj O’Clock og julekrimkalenderboka mi Matjas Julemysterier, og til slutt vil jeg gi bort bestevenninnen min sin utgivelse, Et bitte lite hjerte av Ninni Nyhus. En nydelig diktsamling om håp og fortvilelse, barn, spontanaborter og kvinnekropp.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Det må være Miss Sixty-buksa jeg fikk av mormor og bestefar jula 2001. På den tida var dette de hotteste jeansene man kunne gå med, men å få bukse til over 1000-lappen var egentlig helt uaktuelt, så jeg hadde slått meg til ro med at det aldri ble no Miss Sixty på meg. Så da jeg åpna den myke gaven og merkelappen lyste mot meg, begynte jeg umiddelbart å gråte av glede. Jeg kunne nesten ikke tro det var sant!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Mer Oliver Lovrenski kanskje?

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At enda flere kvinner får være en del av Humor-Norge og at de som allerede er der og er dritlættis ikke blir hetset hver gang de er morsomme bare fordi de er kvinner.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Askepott, VÅR ASKEPOTT!