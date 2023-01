Fransk bestselger er norske leseres favoritt

«Å vanne blomster om kvelden» av franske Valérie Perrin er tildelt Bokklubbens leserpris 2022.

Bokklubbens leserpris er tilbake. Den het tidligere «Den norske leserprisen» og ble sist utdelt i 2008. Nå er den tilbake under nytt navn, men det er fremdeles Bokklubbens medlemmer som stemmer frem sin favorittbok.

– Dette er en pris basert på hva bokleserne selv mener gir den beste leseopplevelsen, i motsetning til andre kåringer gjort av en jury eller av bransjen. Som leser er jeg enig i at dette er en svært verdig vinner, sier Ingeborg Volan, administrerende direktør i Bokklubben.

Helt ukjente navn

2239 medlemmer fra hele landet stemte på sin favoritt, basert på en nominasjon gjort av redaktørene i Bokklubben. De utvalgte bøkene er alle personlige favoritter til redaksjonen og også blant de største bestselgerne fra 2022. Samtlige bøker har også vært hovedbok i Bokklubben i løpet av året.

Å vanne blomster om kvelden fikk totalt 24,8 prosent av stemmene, foran Håkon F. Høydal og Abida Raja: Frihetens øyeblikk med 20,8 prosent og Jo Nesbøs Blodmåne med 13,4 prosent.

– For et år siden var Valérie Perrin og Abida Raja helt ukjente navn for de aller fleste av oss. Når vi nå spør medlemmene hvilken bok de satte mest pris på i fjor er det derfor ekstra hyggelig at disse to bøkene utmerker seg som de to store leserfavorittene. I utgangspunktet ulike bøker, en skjønnlitterær roman og en sakprosabok om et virkelig liv, men begge bøkene har det til felles at de er sterke og gode fortellinger om livet slik det leves, sier Erlend Sørskaar, redaksjonssjef i Bokklubben. Han og resten av redaksjonen nominerte til sammen ti bøker som medlemmene kunne stemme på.

Veldig gledelig

Leserprisen gleder Oda Skard, redaktør i Cappelen Damm.

– På vegne av forfatter, oversetter og forlag er det veldig gledelig å motta å Bokklubbens leserpris 2022. Som redaktør setter jeg alltid stor pris på tilbakemeldinger fra lesere på bøkene vi utgir, og at nettopp denne boken ble stemt fram av Bokklubbens lesere, er inspirerende og motiverende. Det betyr at den er blitt lest og satt pris på av mange, akkurat slik jeg drømte om da jeg selv leste manuset første gang. Så tusen takk til alle dere som har stemt på Å vanne blomster om kvelden, sier Skard.

Når man bryter ned tallene på fylker er det det aldri en annen vinner enn enten Å vanne blomster om kvelden, som vant i ti fylker eller Frihetens øyeblikk, som vant i fem fylker.

– Selv om vi denne gangen fikk en fantastisk fransk vinner, er det godt å se at norske forfattere er svært godt likt av våre lesere, sier Sørskaar i Bokklubben

Bøker fra norske forfattere er også det som Bokklubben anbefaler som hovedbok flest ganger i løpet av et år. Mest av alt er det de gode og brede fortellingene som berører leserne.

– Engasjerende historier vil alltid treffe leserne. Det er en fin bekreftelse å få når vi nå leter etter nye leseopplevelser medlemmene våre ikke klarer å legge fra seg. Vi lover å engasjere minst like mye i 2023 som vi gjorde i 2022, og alle år før det, sier Sørskaar.

Nesbø ikke høyt opp i Oslo

Bokklubben har også sett på hvordan populariteten til bøkene er forskjellig rundt om i landet. Med 32 prosent av stemmene er Agder eksempelvis der hvor størst andel lesere har gitt sin stemme til Å vanne blomster om kvelden. Også i Rogaland og Møre og Romsdal fikk boka over 30 prosent av stemmene. Telemark er der hvor størst andel lesere – 30,5 prosent – har gitt sin stemme til Abida Raja: Frihetens øyeblikk. Og Håkon F. Høydals bok om Abida Raja stikker seg typisk fram som vinner i «innlandsfylker» som nevnte Telemark i tillegg til Innlandet. Boka vinner også isolert sett i Østfold og Akershus.

Jo Nesbø er mest populær blant lesere utenfor Oslo og hadde ikke kommet særlig høyt på lista hvis man bare hadde spurt lesere i hovedstaden. Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal og Buskerud er der hvor Blodmåne er mest populær. På samtlige av disse stedene kom Nesbøs siste krim på andreplass i leserpriskåringen.

De kaller meg ulven av Zeshan Shakar er også svært populær hos lesere over hele landet.

– At bøkene til Shakar er godt likt i Oslo vet vi, men det er veldig hyggelig å se at boka også er populær i så ulike områder som Vestfold, Agder og Vestland. Boka er riktignok mest populær i Oslo og minst populær i Nordland, sier Sørskaar.

Disse bøkene ble nominert til Bokklubbens leserpris 2022:

Valérie Perrin – Å vanne blomster om kvelden (Fikk 24,8 prosent av stemmene)

Håkon F. Høydal – Abida Raja, Frihetens øyeblikk (20,8 %)

Jo Nesbø – Blodmåne (13,4 %)

Zeshan Shakar – De kaller meg ulven (11 %)

Kerstin Ekman – Løpe ulv (9,6 %)

Lars Elling – Fyrstene av Finntjern (6,8 %)

Nina Lykke – Vi er ikke her for å ha det morsomt (5,1 %)

Karin Fossum – Natteløperen (4,7 %)

Douglas Stuart – Unge Mungo (2,3 %)

Michel Houellebecq – Tilintetgjøre (1,5 %)