Fougner til Klassekampen

Harald Fougner går fra Gyldendal til å bli ny administrerende direktør i Klassekampen.

– Det blir spennende å sette seg inn i de nye mekanismene, men mange av problemstillingene ligner jo det jeg er vant til fra forlagsbransjen. Jeg kommer til å savne alle de fantastiske menneskene i Gyldendal, men jeg gleder meg veldig til å begynne i den nye jobben, sier Fougner.

Han overtar stillingen som administrerende direktør i Klassekampen etter Christian Samuelsen som, som slutter for å bli sekretariatsleder for SVs stortingsgruppe.

– Et særegent prosjekt

– Klassekampen er et helt særegent prosjekt, som jeg har et veldig stort hjerte for. Det var jo det som gjorde at jeg så gjerne ville dette, forteller Fougner.

Han startet i Gyldendal i 2010, og har vært innom en rekke stillinger, før han endte i dagens stol som strategi- og utviklingsdirektør.

– Det er helt spesielt å jobbe med så mange utrolig flinke kolleger og forfattere som brenner for det de gjør. Den typen entusiasme som finnes i et forlag på sitt beste er helt spesielt.