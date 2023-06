– Noen ryker ut

Tunge aktører har satset enorme summer i nordisk bokbransje, men alle kan ikke vinne: – Vi kommer ikke til å være like mange spillere på banen om fem år, spår Bonnier-topp Alexander E. Henriksen.

Vi har vært gjennom en helt spesiell periode for det norske og nordiske forleggeriet. Tunge investeringer er gjort på tvers av de nordiske landegrensene. Her hjemme har Politiken gått inn i Kagge, Bonnier har kjøpt Strawberry, og Cappelen Damm har dermed blitt sittende med Egmont som eneeier i Akersgata. Vi har dessuten vært gjennom en lydbokstrømming-tsunami – anført av Storytel og Fabel, men hvor både BookBeat og Nextory forsøker å slå seg inn på markedet.

Noen forsvinner

Alle ha en større bit av kaka Men: Så sant ingen på mirakuløst vis får bakt en atskillig større kake, går ikke dette regnestykket opp. Noen vil forsvinne:

– Vi kommer ikke til å være like mange spillere på banen om fem år – og det er ikke nødvendigvis de minste som vil ryke ut, spår Alexander E. Henriksen, CEO i Bonnier Norsk Forlag, i det ferske nummeret av Bok365 Magasinet, som har nettopp «Det nye Norden» som gjennomgangstema.

Engelsk syke

I tillegg til de «gamle» utfordringene, er det også noen nye: Når vi sier at yngre generasjoner svikter, er det en sannhet med modifikasjoner. BookTok-bølgen sørger for at 14-15 år gamle jenter stimler sammen i bokhandelen. Det er selvsagt hyggelig at de omfavner bøkene, men de leser engelsk. Og her står et av vår tids største slag, fastslår Bonnier Books-topp Håkan Rudels:

– Det store land-overskridende spørsmålet er den enorme salgsøkningen for bøker på engelsk. Den ser vi i alle de nordiske markedene. Dette er uten tvil noe som kommer til å endre alle bokmarkedene i Norden, sier Rudels til Bok365 Magasinet.

Hva med AI?

Også den islandske forlegger-veteranen Halldór Gudmundsson og den svenske Boktugg-redaktøren Sölve Dahlgren er blant de mange som bidrar med sine betraktninger.

Det aller største slaget for vår bransje, som for mange andre, handler om kunstig intelligens – om AI, eller KI om man vil. Her er både mulighetene og truslene formidable, noe Gutkind-forlegger Jacob Søndergaard har betraktninger rundt i en større kronikk i magasinet, som også bringer et større avskjedsintervju med Cappelen Damm-høvding Tom Harald Jenssen.