Fosse ute av dansen

I dag kom kortlista til Bookerprisen. Uten noen norske.

Det var stor glede og champagnetilløp i Samlaget da Jon Fosses Det andre namnet havnet på langlista til den internasjonale Bookerprisen 27. februar. Nå er nok stemningen noe mer moderat, men man får ta med seg den internasjonale oppmerksomheten en langliste tross alt er.

I dag ble de seks finalebøkene presentert og verken Jon Fosse eller andre skandinaver er med videre. En vinner skal utropes 19. mai.

Her er kortlista

The Enlightenment of the Greengage Tree by Shokoofeh Azar (Farsi-Iran), translated by Anonymous, published by Europa Editions

The Adventures of China Iron by Gabriela Cabezón Cámara (Spanish-Argentina), translated by Iona Macintyre and Fiona Mackintosh, published by Charco Press

Tyll by Daniel Kehlmann (Germany-German), translated by Ross Benjamin, published by Quercus

Hurricane Season by Fernanda Melchor (Spanish-Mexico), translated by Sophie Hughes, Published by Fitzcarraldo Editions

The Memory Police by Yoko Ogawa (Japanese-Japan), translated by Stephen Snyder, published by Harvill Secker

The Discomfort of Evening by Marieke Lucas Rijneveld (Dutch-Netherlands), translated by Michele Hutchison, published by Faber & Faber