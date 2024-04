Forventningspress

LYRISK: Tre favoritter på ett flak.

Sist søndag meldte vi at Herman Wildenveys poesipris for 2024 går til Hans Olav Brenner for hans arbeid med å spre interesse for poesi, blant annet gjennom serien «Brenner deler dikt».

I fjor gikk Wildenvey-prisen til Sarah Zahid.

Her kan du høre de to prisvinnerne i en nydelig samtale rundt diktet Det vanskeligste av Eidskog-dikteren Hans Børli (1918-1989): Dette er det vanskeligste av alt; å være seg selv – og synes at det duger.

Børli har de siste årene toppet lyrikklistene. Det er lett å forstå hvorfor.

Det vanskeligste

Det vanskeligste er

å holde ut med seg selv.

Holde ut med seg selv

og bære over når

det lukter sure strømper

av din sjel.

Men prøv med det gode! Husk

du skal bo i hus med deg selv

så lenge lyset brenner

i øynene dine. Hver morgen

skal speilet hviske til deg der du står

innsydd i ditt eget skrukne skinn

og med såpe rundt øreknutene.

– Dette er Du, Du, Du … Men prøv

med litt vennlighet, et strøk

over det glisne håret kanskje:

– Det går nok bra, kamerat.

Det går nok bra …

For mye av hatet og kulden i verden

kommer av menneskets

tærende selvhat.

HANS BØRLI