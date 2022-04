- Bibliotekarer og lærere som fokuserer på leseglede og leseopplevelse fortjener ekstra store påskeegg, mener Marianne Kaurin.

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Dag Petter Breivik den videre til Marianne Kaurin, Aschehoug-forfatter og barn og ungdom-redaktør i Cappelen Damm.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Nå jobber jeg med å få de siste vårbøkene i trykken og å legge smarte planer for alle høstbøkene som også må til trykk før man aner ordet av det. I tillegg er jeg og redaksjonen for lengst over i 2023 og planlegger utgivelsene som skal ut da. Det er et bredt spekter av utgivelser når man jobber med barne- og ungdomsbøker, så her er det virkelig ikke «one size fits all». Alle bøkene må treffe de de er ment å treffe, enten det er bildebøker eller ungdomsromaner, så det er nok å bryne seg på, året rundt.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Brøkstykket er nok sånn at ¾ er lesing av manus som skal eller muligens skal bli til bøker, og den resterende ¼ er ren fornøyelse på privaten. Det aller beste er jo når jobblesingen også er ren fornøyelse, og det skjer heldigvis ofte. Men det er likevel to ulike øvelser å lese et manus som kan endres og knas, og å lese en tekst noen andre har definert som ferdig. Jeg «leser» dessuten mye i Storytel, ettersom jeg elsker å multitaske, og da har jeg funnet ut at lytting er svaret på alle mine drømmer om pose og sekk. Som forfatter er jeg avhengig av å lese for å skrive, for hvis jeg ikke leser er hodet knusktørt og skriveflyten uteblir.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Det er veldig mange i bokbransjen jeg virkelig verdsetter, både som redaktør og forfatter, så her kunne jeg holdt det gående ganske lenge og nevnt utrolig mange navn. Men skal jeg trekke fram bare én, så er det min gode kollega og partner in crime Ina Steinman. Vi deler kontor og jobber sammen om mange utgivelser, og det er både gøy, inspirerende og nyttig å være to redaktører inne i ett og samme prosjekt.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

– Jeg vil trekke fram Kjersti Halvorsens nye roman Det er jeg som kan hjelpe deg, en bok jeg leste i ett eneste jafs. Kjersti Halvorsen er virkelig en sterk, ny forfatter med et fortelleroverskudd og en stemme som det bare er å merke seg. Jeg tenker å bruke påsken på å se tv-serien basert på hennes debutroman Ida tar ansvar.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Hvem synes du fortjener et ekstra stort påskeegg?

– Bibliotekarer og lærere som fokuserer på leseglede og leseopplevelse og ikke er så opptatte av hva barn nødvendigvis må lære av bøker. Og alle foreldre som sitter i sofaen med en bok i stedet for mobilen. Hvis barn aldri ser at bøker betyr noe for de voksne, er det lite sannsynlig at det vil bety noe for dem heller. Så les en bok og knask litt ekstra marsipan med god samvittighet i påsken.