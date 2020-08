Forlegger ble sommer-kokk

Da corona drev forlegger Gunhild Gursli Berg hjem fra Washington til Hidra ved Flekkefjord, tenkte hun helt nytt.

Vi ringer 0900. Gunhild Gursli Berg er i ørska på den måten folk kan være i enda tidligere feriemorgener.

– Det er ganske seine kvelder, så ring litt senere, sier hun Klokken 12. Og ikke etter 14, for vi har åpent fra 15 til 18 er det hele seksti bestillinger. Akkurat i dag er det ekstra mye folk, får hun sagt.

Og kl 12 tilføyer hun: – Det kommer 75 på middag. Og vi har jo coronarestriksjoner å ta hensyn til også!

Corona og nytenking

Gunhild Gursli Berg er forlegger, men har drevet butikken fra Washington de siste årene hvor hennes mann, Jon, jobber ved den norske ambassaden. Forlaget Gursli Berg har utgitt mellom seks og åtte bøker i året siden oppstarten i 2012, hovedsaklig oversatt. Slik var det tenkt også denne våren og høsten.

– I slutten av mars ble vi sterkt oppfordret til å reise hjem og kom oss på det siste flyet fra New York. Men hvor skulle vi dra? Bolig i Oslo var utleid, men heldigvis var fritidsboligen på Hidra registrert som hjemmeadresse slik at vi kunne ha karantene der. Jeg tok opp arbeidet og skulle ha fotoppptak til en bok om pasta vi skal utgi til høsten. Opptaket skulle foregå i kjøkkenet til Isbua, et gammelt lokale fra tidlig på 1800-tallet som inntil i fjor huset en restaurant. Den gikk konkurs. Så i møtet med styret for Isbua, der jeg fikk godkjent fotoopptak, nevnte jeg frempå at vi kanskje burde drive sommerrestaurant der? Fra da av gikk alt fort. Innen to uker hadde vi bevilling og besto tester hos Mattilsynet og i pinsen åpnet vi Pop Up Isbua, forteller Gunhild Gursli Berg.

Snart bokhøst

– Hva skjer med pastaboka?

– Fotoopptaket ble fint. Boka kommer i høst. Det er Kristian Lambrechts fra Trattoria Populares bok, en håndverksbok. Den burde vært ferdig i vår, men det blir fint å få den ut i høst.

– Hvor lenge skal dere drive restaurant?

– Jon drar til Washington denne uka, så jeg skal drive alene frem til 15. august. Og så kan bokhøsten starte.

– Ja, hva har dere der?

– Det kom to nå i juni, romanen Brevene fra Maresi. Krøniker fra Det røde klosteret 3 av Maria Turtschaninoff og sakprosaboka Kvinnene jeg tenker på om natten av Mia Kankimäki. I høst har vi Kjærlighetens lengdegrader av Shubhangi Swarup, Hittebarnet av Stacey Halls, Et godt liv. Tanker om hvordan du finner meningen i tilværelsen av Frank Martela, Jeg blir her av Marco Balzano og På landeveien i England. Gjennom Cornwall, Somerset, Devon, Bristol, Wiltshire og Berkshire av Jon Berg.