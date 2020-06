Bekymret for forfatter-økonomien

Tiden og forlagssjef Kjetil Jørve Strømme er bekymret for forfatterne som nå får kutt fra Kulturrådet.

«Jeg vil bare i første omgang forsikre dere om at ingen forfattere som har bok på Tiden i 2020 vil få sin royalty avkortet, vi dekker det eventuelle mellomlegget for høstens utgivelser», skrev Tidens forlagssjef Kjetil Jørve Strømme i en epost til forfatterne fredag ettermiddag.

I morges fikk han han reaksjoner på utspillet fra bransjekolleger som gjorde oppmerksom på at dette ikke uten videre kan gjøres og han sender ut en justert epost til sine forfattere i formiddag.

– Det gikk litt fort i svingene og jeg fikk ikke sjekket tilstrekkelig hva det var rom i avtaleverket, sier Kjetil Jørve Strømme.

Bakgrunnen for eposten var nyheten fra Kulturrådet før helgen om at de kutter betalingene til forlagene med 30 prosent og forfatterne med 15 prosent i høst.

Les: Skjærer hardt i skjønnlitteratur

– Avkortningen vil kun gjelde for tredje påmeldingsrunde 2020. Like fullt er vi klar over at dette kommer på et svært lite gunstig tidspunkt, sier Anne Oterholm i Kulturrådet.

Årsaken til kuttene, er ikke corona eller nedgangskonjunkturer, men at det ble gjort om på kriteriene for å melde opp bøker. Flere slapp å betale påmeldingsavgift i kategori 2, og det medførte en stor økning i antall påmeldte bøker, spesielt fra småforlag og selvpublisister.

– Uro blant Tiden-forfatterne

– Vi merket at det var en uro blant forfatterne etter at nyheten kom ut og vi ville stilne den. Og jeg håper at forfatternes foreninger og Forleggerforeningen klarer å finne gode løsninger på dette så snart som mulig, sier han til BOK365

– Jeg så noen tall fyke forbi. 13 000 kroner mindre utbetalt for en roman og 11 700 kroner mindre for en diktsamling. For en forfatter er dette mye. Vi rammes hardt som forlag også. 30 prosent kutt er mye for et lite breddeforlag som oss, som satser på skjønnlitteratur. Kulturrådet en grunnpilar i satsingen vår, sier Kjetil Jørve Strømme.

– Vi var bekymret allerede etter 15 prosents avkortning til forlagene, som kom for noen måneder siden og har jobbet gjennom Forleggerforeningen for for å reversere den. Det er et slag i magen når det motsatte blir resultatet.