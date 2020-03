Forlag på sparebluss

KOMMENTAR: Langtidsvarselet ser slett ikke bra ut i disse corona-tider, og lavtrykkene står i kø, skal vi tro forlagene.

«Vi kommer til å ta et langt steg inn i den digitale framtida og super-modernisere samfunnet vårt på veldig kort tid». Det er spådommen til Edmund Austigard (bildet). Samlaget-direktør og styreleder i Forleggerforeningen, i det ferskeste nummeret av Bok & samfunn – som er ute hos abonnentene i disse dager. Skal vi tro Austigard kan det altså komme noe godt ut av disse sørgelige tidene. Men det kan bli en fryktelig kostbar voksenopplæring.

Da vi tok ringerunden til en god håndfull norske forlag for bare et par uker siden var det, tross alt, noenlunde optimistiske toner. Det var nok å gjøre, bøkene skulle det uansett jobbes med, så her var det bare å tøffe videre – også fra de mange hjemmekontorene. Få syslet med planer om å sakke farten eller permittere.

Og, for all del: Forlagene hadde nok rett i at det uansett var ting å ta seg til, bokideer som skulle klekkes ut, prosjekter som skulle følges opp, manus det skulle jobbes med. Men når inntektene stopper opp blir det uansett strevsomt å drive forlag. Regnearkene havner i limbo. Folk skal ha lønningene sine.

Forleggerforeningen har begynt å ta ukentlige temperaturmålinger hos sine medlemsforlag og hos distributørene. Ukas fasit er slett ingen lystig lesing:

Antall bøker solgt til forhandler de to siste ukene viser i gjennomsnitt en nedgang på 44 prosent i forhold til tilsvarende uker i fjor (inklusive e-boksalg).

90 prosent av forlagene svarer at de er økonomisk negativt eller sterkt negativt påvirket av krisen. Nødvendige kostnadsbesparende tiltak planlegges og gjennomføres.

63 prosent skriver at de begrenser virksomheten.

30 prosent av forlagene har permittert og ytterligere 23 prosent sier at de planlegger permittering.

Utgivelser flyttes på og planlagte utgivelser skrinlegges: Sju av ti forlag har stoppet eller utsatt utgivelser.

Det er et ganske tydelig langtidsvarsel. Så kan man velge å fokusere på at det fremdeles er en halvpart av forlagene som ikke har permittert, eller har planer om å gjøre dette. Med bokhandlere som fremdeles holder dørene åpne, er det viktig at det også skjer ett og annet på forlagshold, og at en sjelden nyhet kan finne veien ut i hyllene – selv om mange utgivelser, forståelig nok, nå blir utsatt.

Vel så viktig som andelen av forlag som permitterer eller vurderer dette, er i hvor stor grad disse velger å permittere. Dette vil inngå i Forleggerforeningens tall fra og med neste uke.

VEBJØRN ROGNE