– Forferdelig trist

Tanum-sjef Karin Mundal legger ikke skjul på at det er tøffe dager. Nå er fokuset på å ivareta de ansatte.

I går kveld kom nyheten om at Tanum Karl Johan legger ned etter 140 år i drift. Karin Mundal forteller det var forhandlingene om ny leieavtale med KLP som gjorde at butikken måtte se seg nødt til å stenge dørene:

– Den nåværende husleiekontrakten utløper 31. desember, og vi har hatt langvarige forhandlinger om å få til mer bærekraftige vilkår, men det har dessverre ikke ført frem. I kombinasjon med sviktende kundegrunnlag som følge av corona-pandemien har vi hatt en lav lønnsomhet, som har gjort at leieavtalen har vært viktig.

KLP fremfører at de har strukket seg langt for å møte Tanum i forhandlingene.

– Vi hadde håpet de ville vært litt mer villig til å dele noe av ansvaret rundt konsekvensene av corona. Sånn ble det ikke, sier Mundal.

– Vi ønsket å beholde dem

– Først reduserte vi leiekostnadene vesentlig, i tillegg tok vi på oss kostnadene for tilbakestillingen. Når Tanum da ønsket at vi skulle kutte leie ytterligere, ville det få for store konsekvenser for oss, uansett hvor mye vi ønsket å få til en avtale med Tanum, sier informasjonsdirektør i KLP, Sissel Bjaanæs.

– Hvor mye under markedsleie har Tanum ligget de siste årene?

– Det er vanskelig å gi deg eksakte tall på det, men det var betydelig. Det ville være millioner billigere å ha den leien over flere år, sier Bjaanæs.

Hun holder fast ved at KLP har strukket seg langt for å møte Tanum:

– Vi mener vi har strukket oss langt. Dette har vært et langt og godt ekteskap. Tanum er en institusjon, som mange har et forhold til. Vi ønsket virkelig å beholde dem leietaker. Men det er en trøst tross alt, at det fortsatt vil være en bokhandel å finne i lokalene, bare under et annet navn.

Endelig beskjed forrige uke

– Det er ikke coronaen som ble avgjørende for at vi legger ned. Det er en konsekvens av at vi ikke ble enige om vilkårene. Men det er klart at coronaen ikke har gjort situasjonen enklere, forteller Mundal.

Under pandemien har flere bokhandlere i sentrum av norske byer lidd omsetningstap. Dette er også tilfellet med Tanum i Oslos paradegate:

– Omsetningen er betydelig lavere enn i 2019, naturlig nok. Dette er et resultat av pandemien, men coronaen vil forhåpentligvis forsvinne – derfor var det viktig for oss å få på plass en bærekraftig avtale, sier Mundal.

– Når forsto dere at dere måtte kaste kortene?

– Vi fikk endelig beskjed forrige uke. Det kom brått på og de ansatte fikk vite det på mandag. Men de har hele veien vært oppdatert på situasjonen, men alle håpet jo at vi skulle få til en avtale det var mulig å leve med, forteller Mundal.

Usikker fremtid for ansatte

– Det er forferdelig trist. Det er en flott butikk, som har ligget der i 140 år. Den er stor, velassortert og har alltid hatt boken i sentrum. Det var en grunn til at vi ønsket å beholde akkurat denne butikken når alle de andre forsvant. Dette er veldig leit, forteller Mundal.

Hun forteller at nettbutikken tanum.no og Tanum bokklubber vil bestå, men er heller usikker på om det kommer til å oppstå noen nye fysiske Tanum butikker fremover.

– Etter 31. desember har vi ingen fysiske butikker igjen. Dette har kommet veldig brått på, så vi har ikke fått diskutert særlig om dette betyr slutten på fysiske butikker for Tanum.

Flere av de ansatte ved Tanum Karl Johan har jobbet der en årrekke, og det er mange som stiller spørsmålet om hva som vil skje med dem:

– De har jo ikke lenger noen jobb å gå til på Karl Johan etter nyttår, og vi skal ta hånd om dem på best mulig måte. Det er vi nå i prosess med, sier Mundal.

Kan ikke ta med alle

– Vi er i dialog med enkelte ansatte i dagens Tanum og håper å få med oss noen av dem. Men vi vil ikke ha plass til alle, sier Norli-sjef John Thomasgaard.

Norli kommer ikke til å overta hele det gamle Tanum-lokalet, men en del av det:

– Vi tar over den innerste delen av lokalene, men det blir gjennomgang fra fronten og gjennom/mellom alle lokalene i front inn til oss og andre. Vi planlegger også å lage en løsning for gjennomgang til Universitetsgata i bakkant, forteller Thomasgaard.

