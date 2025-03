Forfatterkollegaer om Dag Solstad: – Helt uvurderlig

Dag Solstads forfatterkollegaer hyller ham. Vigdis Hjort sier vi må være takknemlige for å ha hatt en forfatter av hans kaliber i lille Norge.

– Han har vært helt uvurderlig for norsk litteratur så lenge, sier forfatter Vigdis Hjort til TV 2.

Dag Solstad døde fredag. Han ble 83 år gammel.

– Det har vært berikende for norsk litteraturarv å ha et sånt menneske med et sånt blikk på tilværelsen, sier Hjort, som mener at Solstads blikk på politikk, kultur og samfunn var noe helt eget.

Forfatter Edvard Hoem sier at Solstad etterlater seg et stort tomrom.

– Han var en litterær kraft av usedvanlige dimensjoner. Han var et eventyr av et menneske, også privat. Han var sine venners venn, sier Hoem til VG , og legger til:

– Det beste med han var at han alltid snakket sant. I vår tid, da alle blir krenket i øst og vest, kunne Dag si: «Herregud så dårlig det diktet var». Den rå ærligheten satte jeg så pris på.

Aschehoug-sjef Mads Nygaard skriver i et minneord på Facebook at ingen var som Solstad.

– Dag Solstad har gått bort. Det er et stort tap. Han var, etter manges oppfatning, Norges fremste forfatter og en venn jeg har kjent i mer enn tretti år.