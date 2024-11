Forfatter vant prestisjepris, anklages for å ha stjålet historien

For drøyt to uker siden vant den fransk-algeriske forfatteren Kamel Daoud den prestisjetunge Goncourt-prisen. Nå anklages han for å ha stjålet historien.

Den prisvinnende romanen «Houris» handler om borgerkrigen i Algerie på 1990-tallet, og nå hevder en kvinne at den forteller hennes personlige historie. Den skal hun angivelig ha betrodd forfatterens kone, som er psykolog av yrke. Daouds forlegger Antoine Gallimard i forlaget Éditions Gallimard forsvarer boken og sier at den har vært gjenstand for svertekampanjer etter at å ha blitt forbudt i Algerie. – Selv om «Houris» er inspirert av tragiske hendelser som fant sted i Algerie under borgerkrigen på 1990-tallet, er handlingen, karakterene og heltinnen helt og holdent oppdiktet, sier Gallimard. Kamel Daoud (f. 1970) debuterte i 2013 med «Meursault-saken», som han fikk flere litterære priser for, også Goncourt-prisen for beste debut. Den er oversatt til norsk i likhet med «Zabor eller salmene» (2019), også den på Solum Bokvennen. Han er i dag redaktør for den franskspråklige algeriske avisen Le Quotidien d’Oran og også samfunnsdebattant.