Følg litteraturfestivalen live

Maja Lunde er blant forfatterne du kan oppleve på dagens livestrømming av Norsk litteraturfestival. Se hele programmet her.

Årets program er digitalt. Alt sendes på litteraturfestivalen.no, men både nrk.no, radioen og NRK2 har sendinger til forskjellige tider gjennom helga. Finn din foretrukne plattform, bli med på litteraturfesten.

Her er programmet for lørdag:

11.00-11.45: BLA-PODDEN, LITTERATURFESTIVALSPESIAL

I en heldigital litteraturfestival inviterer BLA-podden forfatterne Thure Erik Lund og Bår Stenvik til en samtale om forholdet mellom litteratur og teknologi. Digitaliseringen knytter mennesket nærmere teknologien – hva blir resultatet og hva skjer med litteraturen?

12.00-12.25: KUNSTNERSAMTALE – ANNE KRISTINE THORSBY OG JUNI DAHR

Kunstnersamtale med Anne Kristine Thorsby og skuespiller Juni Dahr om Markens Grøde av Knut Hamsun.

12.45-13.00: INGA – KORTFILM AV UFFE MULVAD

Forskellen på dig og en ung er kun den at du har været ung lengst. Inga reflekterer over kjærlighet, alderdom og døden. Vi blir invitert med inn i hennes hjem, mens hun går gjennom morgenritualene og bader i den kalde innsjøen.

13.00-13.22: BJØRNSON-SAMTALEN MED MAJA LUNDE OG KARI SLAATSVEEN

Møt årets Bjørnsonprisvinner Maja Lunde i samtale med journalist Kari Slaatsveen om bier og biosfære – om det å lage en stemme for en sak og en historie for en stemme, og om hva som skjer og kan skje når folk blir berørt.

13.22-13.47: STRIDSBERG – FRA HAPPY SALLY TIL KJÆRLIGHETENS ANTARKTIS

Sara Stridsberg (SE) er en av Nordens, om ikke Europas, mest sentrale yngre forfattere. Hennes alltid vakre, skremmende og utfordrende romaner har blitt moderne klassikere. Yukiko møter henne til samtale om forfatterskapet.

13.48-14.11: MED ELLER UTEN BARN

Å få eller ikke få barn er et spørsmål som har stått sentralt i flere av de skarpeste romanene fra unge forfattere de siste årene. Vi har invitert Linn Strømsborg, Marie Aubert og Kristina Leganger Iversen til en samtale om litteraturens evne til å behandle frivillig eller ufrivillig barnløshet. Kristin Fridtun modererer.

14.12-14.27: EN HELT VANLIG FAMILIE …

Hva vet vi egentlig om det som foregår hos naboen? Er vi for naive? Burde vi spørre? Dokumentarist og forfatter Anne Dorte Lunås har laget en rystende podkastserie om en tilsynelatende vanlig familie med en tragisk hemmelighet. Hun møter psykolog og forfatter Peder Kjøs til samtale om arbeidet og reaksjonene i ettertid.

14.28-14.56: ALEKSANDAR HEMON MØTER JOHN FREEMAN

I august 2019 ble det annonsert at Aleksandar Hemon, suksessforfatteren som i 1995 flyttet fra et krigsherjet Sarajevo og gjorde amerikaner av seg, hadde skrevet manus til den fjerde Matrix-filmen som skulle starte produksjonen i 2020. Det er uvisst hva koronapandemien får å si for innspillingen, men det som er sikkert er at den aktuelle globale situasjonen kjennes som en beretning beslektet med scifi-klassikeren fra tidlig 2000-tall. Det er kanskje til denne sjangeren vi må for å finne analogier for hvor vi står i dag, politisk, mentalt og fysisk. Kanskje er litteraturen dit vi skal for å helbrede innsiden og utsiden? Redaktør, forfatter og journalist John Freeman skisserte også i sin bok Dictionary of Undoing, fra 2019, strategier for overlevelse i vårt samtidige politiske klima. Disse to strategene møtes til samtale, passende nok, digitalt.

14.57-15.22: ARBEID I LITTERATUREN

Arbeideren, proletaren, har en annen klang i dagens språk enn for 30 år siden. Så hva har skjedd med klasse i litteraturen? Nordisk råds litteraturprisvinner Jonas Eika møter påtroppende kunstnerisk rådgiver Marit Eikemo til samtale om arbeid og litteratur, som er et tema de begge har behandlet litterært. Leder for Den norske forfatterforeningen, Heidi-Marie Kriznik, modererer.

15.23-15.38: MUXE-KULTUR

Steven J. Walton (UK/NO) har skrevet en omfattende bok om muxe-kulturen, en etablert tredjekjønnsgruppe blant Zapotekerfolket i Mexico. Denne har helt spesielle funksjoner og en spesiell rolle som er knyttet til Zapotek-tradisjonen. Walton intervjues av Kristin Fridtun om menneskene og om sin reise. Festivalen har også fått en hilsen tilsendt fra poet og muxe, Elvis Guerra (MX).

15.39-15.49: FRI?

Folketale. Er vi mer ensomme, mer usikre, dårligere på grensesetting og har mindre sex enn før? I 2015 holdt Jakob Semb Aasmundsen, som den yngste noensinne, 17. mai-talen i Tønsberg. Talen tok opp temaer som fordommer, åpenhet og toleranse og vakte stor oppsikt og kontrovers landet over. Under Norsk Litteraturfestival holder han en folketale om det han kaller vår tids største løgn: at vi er seksuelt frigjort.

15.50-16.07: KJÆRLIGHET I KORONAENS TID

Beate Grimsrud er kjent som en av de mest originale og modige fortellerne i samtidslitteraturen. En posisjon hun sementerte med året utgivelse Jeg foreslår at vi våkner. I bøkene sine er hun ikke redd for å grave i det som gjør vondt, men i denne samtalen med Yukiko Duke, som avholdes i hennes hjemby Stockholm, dreier det seg om kjærligheten til å skrive, om gleden, lettelsen og forløsningen som ligger i å skape litteratur.

16.08-16.33: Å MISTE

Å miste noen man har kjær, eller kanskje aldri oppnå en meningsfull relasjon før det er for sent, har alltid vært sentrale temaer i litteraturen. Anders Totland og Josefin Olevik (SE) tematiserer begge tap, sorg og savn på en slik måte at man kan undres om bøkene ikke har vært en bearbeiding også for dem. De møtes til samtale med Anne Dorte Lunås om å skrive fra en posisjon av ensomhet og om det å ta tiden til hjelp.

16.35-17.00: AVHENGIGHET

Martin Svedman og Maria Kjos Fonn har begge slitt med avhengighet, og de har begge skrevet om det. Kan skrivingen være en vei ut, eller egner den seg bedre til å reflektere i ettertid? Kunne de ha skrevet det de har, uten erfaringene de har gjort seg? De to møtes til samtale med forfatter og psykolog Peder Kjøs.

19.00-21.00: NRK2 LØRDAG

Program for kvelden:

* Wencke Muehleisen om moden sex

*Middelaldrende middelklasse: Nina Lykke og Jens M. Johansson

* Hanna Stoltenberg, vinner av Tarjei Vesaas debutantpris

*Kunstnerbiografien: Torgrim Eggen om Axel Jensen og Vidar Kvalshaug om Ari Behn

* Siri Helle og Kjersti Rorgemoen om praktisk arbeid

*Quiz (Lykke og Jens svarer etter beste evne)