Florlett sommerflørt

ANMELDT: Karolines sommerferie blir på ingen måte slik hun hadde trodd.

«Neste sommer finnes ikke når du er ung», sa tidligere helseminister Bent Høie så fint under pandemien. For det er en spesiell stemning over sommerferiene som ung. Man lever intenst i nuet, dagene er lange, flørten sitter løst og det er en slags spenning i luften.

Kirsti Kristoffersens debut fanger nettopp denne ånden i Kjendiscrush. Dette er første bok i en planlagt trilogi, som allerede er solgt til både Tyskland, Sverige og Danmark.

Kjendiscrush byr på florlett sommerunderholdning og sørger sikkert for at sommerfuglene danser i magen hos målgruppen, fra første side.

Nitrist campingtilværelse

Karolines sommerferie blir på ingen måte slik hun hadde trodd. Hun skulle jo egentlig være med venninnen Emma alene på hytta hennes, men i stedet for blir hun sendt med mormoren på camping mens resten av familien pusser opp hjemme. Det er nitriste greier.



Kirsti Kristoffersen :

Kjendiscrush

Barn og ungdom

Cappelen Damm

189 sider

Karoline er forvist til å leve gjennom andres sommerferier i de glimtene hun ser i sosiale medier på verdens dårligste internettilkobling fra campingplassen Herlige Hersjøen.

Det hjelper etter hvert på stemningen at hun møter en jente på hennes egen alder, Norah. Og enda bedre blir det når superkjekke Mathias og familien flytter inn på campingplassen ved siden av bestemoren. Karoline blir hodestups forelsket. Men er det ikke litt rart at han ikke forteller hvorfor han hele tiden må inn til Oslo for «å jobbe»? Og hvem er det som synger så vakkert i fellesdusjen?

Fanger sommerånden

Det er en sommerflørt-dagdrøm mange nok kan kjenne seg igjen i, som er utgangspunktet for Kristoffersens debut. Kristoffersen fanger virkelig sommerferiefølelsen, slik at man som leser nærmest kan smake markjordbærene og lukte solkremen fra boksidene.

Dessuten beskriver hun godt følelsen av å være helt svimmelt forelska, og ikke minst hvor uforklarlig kleint det tidvis er å være ungdom.

– Har du kjæreste? Jeg ristet på hodet.

– Har du?

– Nei, men har du hatt kjæreste før? Jeg ristet på hodet igjen.

– Ikke det heller, sa jeg.

– Men har du kyssa noen?

Jeg kjente at jeg ble varm og sikkert helt rød på halsen.

– Det var fælt så mange spørsmål, hvorfor lurer du, egentlig?

– Var bare nysgjerrig, sa Norah, og trakk på skuldrene.

Kristoffersen har grei kontroll over sjargongen, og dialogen virker naturlig. Det passer også dessuten historien godt, at handlingen i hovedsak er dialogdrevet.

For naiv hovedkarakter

Kristoffersen finner ikke opp kruttet i denne boken. Det er en herlig forutsigbar affære, noe som kan være helt OK i feelgood-sjangeren. Men handlingen føles tidvis lite troverdig. Det er enkelt å kjøpe premisset om drømme-sommerflørten, men det føles heller usannsynlig at Karoline, som tilbringer så mye tid på SoMe, er såpass blank hva gjelder visse aspekter ved ungdomslivet. Som at hun ikke har hørt om kjente youtubere eller populære sanger på radioen.

Karoline fremstår også i overkant naiv. Hun klarer slett ikke å legge sammen to og to, når svaret nærmest er skrevet ut i klartekst for leseren. Som når superstjernen Chrissy plutselig dukker opp på campingplassen sammen med Mathias – og Karoline på ingen måte klarer å forstå hva som menes med at de skal «spille inn en promo.»

Det er generelt lite som blir overlatt til lesernes fantasi. Og når bokens tittel dessuten inneholder ordet «kjendis» er det jo lekende lett å gjette seg til hvor handlingen fører – uansett hvor mystisk Kristoffersen forsøker å gjøre kjekkasen Mathias.

Alt i alt er Kjendiscrush intet annet enn florlett sommerlektyre for målgruppen. Likte du serien Halve kongeriket, er dette en naturlig bok å kaste seg over.

NORA STEENBERG