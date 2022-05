De skal lede VBs barneboksatsning

Imprintet Ena forsvinner og alle barne- og ungdomsbokutgivelsene samles nå i én redaksjon.

Camilla Brønnich Eikeland blir leder for Vigmostad & Bjørkes nye barnebokavdeling. Imprintet Ena forsvinner og alle barne- og ungdomsbokutgivelsene samles nå i én redaksjon, med unntak av titlene som utgis av massemarkedsavdelingen under Gunn E. Schmidts ledelse. VBs barnebokliste er ifølge forlaget nå landets tredje største.

Felles tilhørighet

Etter at Ena-sjef Kristin Jobraaten sluttet tidligere i vår, var det naturlig å slå de to redaksjonene sammen:

– Med sammenslåingen har vi nå fått én stor barnebokavdeling med et knallsterkt redaktørteam, som skal levere det aller beste innen alle sjangre. Vår overordnede målsetning er å skape lesere og leselyst! Ikke minst gleder vi oss til å skape en felles tilhørighet for alle våre forfattere, sier sjefredaktør Camilla Brønnich Eikeland.

Med seg på laget har hun de erfarne redaktørene Fredrik Di Fiore, Nicolai Houm, Elisabeth Sheehy og Johanne Hille-Walle.

Nordisk-nominasjon

– Akkurat nå fryder vi oss over Ragnar Aalbus nominasjon til Nordisk råds litteraturpris og over å ha fått tilslaget på Louie Stowells fantastisk morsomme nye serie Loki – A Bad God’s Guide to Being Good, forteller Brønnich Eikeland.

Gunn E. Schmidt er sjefredaktør for massemarkedstitlene. I hennes redaksjon er lisenser og kjente karakterer for barn samlet, både norske og internasjonale, som KuToppen, Fantorangen, Øisteins Blyant, Lego, Peppa Gris og Paw Patrol. Siste skudd på stammen, Fantus, kom til i fjor og ble raskt en kjempesuksess. I tillegg utgir massemarkedsavdelingen hefter og bøker i lekne formater.

Rutinert duo

Camilla Brønnich Eikeland (43) begynte som informasjonsansvarlig for barnebøker i Aschehoug i 2007 og jobbet fra 2008 til 2010 som redaktør. I perioden 2010-2013 frilanset hun som oversetter og ekstern redaktør og i 2014 ble hun ansatt som redaktør i Schibsted Forlag, som siden ble kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke. Gunn E. Schmidt (53) har vært i forlagsbransjen siden 1995 og har blant annet jobbet som redaktør i Orion Forlag, Exlibris Media og VB, der hun ble ansatt som sjefredaktør for massemarked i 2018.