Fikk ideen i Norge

Elizabeth Strout fikk ideen til den etterlengtede oppfølgeren om Olive Kitteridge på norgesbesøk.

– Jeg satt på en kafe i Norge, og jeg så henne så tydelig. Hun kom kjørende inn i havnen, og steg ut. Bare nå hadde hun en stokk, sa Strout til New York Times høsten i fjor. Hun begynte umiddelbart å skrive en historie, som skulle resultere i den frittstående oppfølgeren Olive, igjen (Press).

Norge var ikke bare inspirasjon til den etterlengtede oppfølgeren, men er også en del av den nye boken. Boken er bygd opp som noveller, og i en av historie drar Olive Kitteridge og mannen til Norge, for å se på de norske fjordene.

– Veldig morsomt

Strouts norske forlag, Press, syns det er veldig stas at hun lot seg inspirere på Norgesbesøk.

– Vi liker å ha god kontakt med våre utenlandske forfattere, og inviterer dem alltid til Norge ved lanseringer. Denne gangen var det nyttig for både oss og forfatteren og ikke minst leserne: Da Elisabeth Strout hadde en pause under lanseringsbesøket for Olive Kitteridge, tok hun en kaffe på Aker Brygge. Da så hun plutselig Olive komme seilende inn og fortøye ved brygga. Det var ikke vår plan, men akkurat der, ble oppfølgeren Olive, igjen født. Det synes vi jo er veldig morsomt, særlig fordi vi synes denne boka er veldig god, sier salgs- og markedssjef i Press forlag, Torgeir Husby.

Forlaget opplyser også at Strout dessverre ikke kommer til Norge i anledning lanseringen av denne boken. Vi får håpe hun kan la seg inspirere til ytterligere oppfølgere i andre land.

Bok- og TV-suksess

Elizabeth Strout har flere store romansuksesser bak seg, men det store gjennombruddet kom med Olive Kitteridge. For boken ble hun i 2009 tildelt Pulitzerprisen for beste skjønnlitterære bok. Boken havnet også på topp på New York Times’ bestselgerliste og ble en internasjonal bestselger.

Strouts forfatterskap fikk også et enda større publikum da Olive Kitteridge ble adaptert i form av en miniserie av HBO, med Frances McDormand i hovedrollen som Olive. Miniserien ble tildelt hele åtte Emmy-statuetter i 2014.

Varm gjenkomst

I Olive, igjen får leserne treffe Kitteridge som både pensjonist og enke. Boken har allerede rukket å få en god mottakelse hos norske anmeldere.

Stavanger Aftenblad triller terningkast 5, og skriver at boken er en «formfullendt roman. I sin skånsomme avkledning av menneskers dårskap er den også morsom.»

BOK365s anmelder Vidar Kvalshaug anmelder boken til terningkast 6, og skriver at Elisabeth Strout «er sin egen stil innen ny, amerikansk litteratur.»

Les hele anmeldelsen her.