Festival MED publikum

– Året som har gått har vist hvor viktig det er med felles kulturopplevelser og litterære møteplasser, sier festivalsjef Marit Borkenhagen.

I går ble programmet til Norsk Litteraturfestival lansert, og også en stor gladnyhet: det blir fysisk program på Lillehammer i mai.

– Det å lage festival under pandemi, mens Norge er i forsiktig gjenåpning, er ikke helt enkelt. Men vi har erfaring gjennom de to festivalen vi gjennomførte her på Lillehammer i henholdsvis september og november i fjor – og som gikk knirkefritt. Vi krysser fingrene for at det blir slik regjeringen og helsemyndighetene tror, altså at Norge befinner seg i trinn to av gjenåpningen på det tidspunktet Norsk Litteraturfestival avvikles, sier festivalsjef Marit Borkenhagen til BOK365.

Borkenhagen legger til at da er alle invitert:

– Det innebærer i så fall at vi kan ønske publikum fra hele Norge velkommen. Året som har gått har fremfor alt bekreftet hvor mye vi savner felles kulturopplevelser og møteplasser. Nå skal vi ta det tilbake, på en måte som er trygg for publikum, for forfatterne, våre frivillige og andre som er involvert.

I tillegg vil om la 30 programposter bli strømmet, og det er mulig å sikre seg et digitalt festivalpass.

Nordiske traumer

– Programmet speiler den situasjonen vi står i på den måten at vi har et mer lokalt fokus og mer fortetta program enn vanlig, sier kunstnerisk rådgiver Marit Eikemo. Hun legger til:

– Det nordiske blir gjenstand for grundig refleksjon gjennom blant annet «Nordiske traumer», en programserie der forfattere snakker om litteratur som springer ut av katastrofer som Scandinavian Star og tvangsflytting av samer. Og et for anledningen nytt visesangorkester ser Norden gjennom vår særegne visetradisjon.

Blant de nordiske stemmene som blir å treffe på Lillehammer er blant andre: Jón Kalman Stefánsson (IS) og Morten Strøksnes, Helle Helle (DK) og Per Petterson, Kirsten Thorup (DK) og Vigdis Hjorth.

De nye nordiske litterære stjerneskuddene: Niviaq Kornelisussen fra Grønland og Pajtim Statovic fra Finland snakker om skeiv litteratur fra utkanten.

NRK sender live

Også i år vil NRKs Festivalsommer starte med TV-sendinger fra litteraturfestivalen.

Lørdag 29. og søndag 30. mai vil festivalsendingen gå Kulturhuset Banken, i hjertet av festivalen. Produksjonen er et samarbeid mellom NRK, TV-fag på Høgskolen i Innlandet og litteraturfestivalen.

Stor interesse for Pegasus

Pegasus, festivalens program for barn og unge, ble lansert i midten av mars, og mange skoler og barnehager har alt meldt interesse for å delta på våre hundre programposter.

– Vi er stolte av å kunne tilby barn og ungdom gode litteraturopplevelser og felleskap i trygge rammer, sier Anne-Thea Haavind, som er ansvarlig for barneprogrammet på festivalen. Hun avslutter:

– I tillegg til vårt store påmeldingsprogram planlegger vi en familiedag lørdag 29. mai full av aktiviteter og arrangementer som vi håper mange barnefamilier blir med på.