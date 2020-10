Fembindsverk for corona-tider

Cappelen Damm kombinerer smittehemmende munnbind med smittefremmende leseglede.

– Vi så at det ble designet mange fine tøy-munnbind, og tenkte at Cappelen Damm også må være med. Ansiktet forteller mye om hvem du er. Når du da bør bruke munnbind over store deler av ansiktet, er det jo greit å kommunisere med det, sier salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell.

Som sagt, så gjort. Nå har Cappelen Damm spesialdesignet promo-munnbind for Trygve Skaugs Ikke slipp, Beate Grimsruds Jeg foreslår at vi våkner, Alexander Fallos Du fucker med hjertet mitt nå og Gulraiz Sharifs Hør her’a, i tillegg til et med generell forlagsprofilering.

Alle de ansatte har fått munnbind, og forlaget har også lagt ut noen eksemplarer for salg.

– Hva er førsteopplaget?

– Vi har fem designvarianter, og førsteopplaget er bare på 1000. Vi har jo håpet at munnbind-trenden går naturlig over snart, sier Gørvell. – Men skulle smittesituasjonen vare, vil vi nok lage nye opplag og nye designvarianter.