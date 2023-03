Feirer 100 år med påskekrim

Det er nøyaktig 100 år siden toget til Bergen ble ranet, i det som skulle bli verdens første påskekrim.

– Vi Gyldendal er veldig stolte av at det var vi som for nøyaktig hundre år siden ga ut den boken som startet påskekrimtradisjonen. Siden har hundrevis av bøker fra Gyldendal bragt både hygge og uhygge inn i de tusen hjem og hytter i påsken. Det er en tradisjon vi satser på at vil leve videre i mange hundre år, i år for eksempel gjennom glimrende ny påskekrim fra Geir Tangen og Riverton-nominerte Ingrid Berglund, sier kommunikasjonssjef Steffen Aagedal.

I Gyldendal-boken fra 1923 ranes toget fra Oslo til Bergen natt til 1. april, slik at politiet skal bli forsinket fordi de vil tro varslinger om ranet er aprilsnarr. Som en del av markedsføringen av boken, rykket Gyldendal-forlegger Harald Grieg (broren til forfatteren Nordahl Grieg, som skrev boken sammen med Nils Lie) rett før påske det året inn annonser på forsiden av blant andre Aftenposten med «BERGENSTOGET PLYNDRET I NATT» i store bokstaver.

Annonsen, som til forveksling lignet en vanlig nyhetsoverskrift, fikk mange bekymrede pårørende til togpassasjerer til å kontakte politiet, i den tro at toget faktisk hadde blitt ranet.

– Gjør togturen til en litterær reise

For å markere at verdens første påskekrim nå fyller 100 år, deler Gyldendal i samarbeid med VY ut en eksklusiv variant av «Bergenstoget plyndret i natt». Utgaven har fått nytt omslag og en egen påskekrimgåte, til passasjerene ombord på 100-årsjubileumstog fra Oslo til Bergen.

Vys markedssjef Frode Skage Ullebust var aldri i tvil om hva svaret skulle bli da Gyldendal tok kontakt om påsketogstuntet:

– Det er klart VY måtte være med på denne markeringen. Bergensbanen har jo en helt spesiell plass i fortellingen om den første norske påskekrimmen, og vi tente umiddelbart på ideen om å gi en unik krim-opplevelse til passasjerene på den samme avgangen som for 100 år siden. Vi kunne jo ikke utsette dem for et togrøveri, men en nyutgivelse av verdens første påskekrim som gjør togturen også til en litterær reise.