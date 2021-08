«Fatte Matte» på nytt forlag

Fatte Matte-damene utgir bok på Strawberry til høsten.

– Møkkalekser! er faktisk en bok vi såvidt hadde rukket å produsere på mitt forlag Alven, og som Strawberry fikk se, likte og foreslo å overta, forteller Anne Lene Johnsen.

Hun og Elin Natås står bak de populære «Fatte Matte»-bøkene, og var tidligere på Panta forlag. De var blant forfatterne som tidligere i år gikk til sak mot forlaget for utestående royaltybetalinger over flere år. Forfatterne forteller at konflikten ikke er løst, men at de stoler på at prosessen går sin gang.

– Så kan Elin og jeg ha fokus på å hjelpe familiene som trenger oss, forteller Johnsen.

Og de er godt fornøyd med sitt nye forlag:

– Vi opplever at Strawberry er engasjerte, positive og ryddige. Det er spesielt inspirerende å få jobbe med en så rutinert redaktør med så solid bransjeerfaring som Ingrid Eia Ryvarden. Det virker som de skjønner hvem vi er og hva vi står for, og at vi kan være oss sjæl hos dem. Det er viktig for oss. Vi gleder oss masse til vår første utgivelse sammen.

Førstehjelpsråd til slitne foreldre

– Som våre forrige bøker, handler Møkkalekser! også om hvordan Elin hjelper barn og unge som strever med læring. Men i motsetning til Fatte-bøkene, som er mer omfattende og grundige og tar for seg hvordan vi bør gå fram for å bygge hele grunnlaget for læring hos barna, er Møkkalekser! en samling relativt enkle og praktiske tips til hva du kan gjøre hvis dere er i en situasjon hvor leksene er blitt vanskelige / en kilde til frustrasjon, forteller Johnsen.

Elin Natås har jobbet med elever og foreldre i 25 år, og bruker av erfaringene sine som fagperson og forelder for å kunne hjelpe andre i samme situasjon:

– Boka er en samling av Elins beste «førstehjelpsråd» til slitne foreldre, de tingene hun stadig trøster og gir råd om til foreldre som kommer til henne, sier Johnsen.

Natås og Johnsen mener det ikke hjelper å mase på barna, men å gi dem det riktige grunnlaget. At det er utfordrende å lære noe er forøvrig aldri barnas feil eller ansvar:

– Det skal ikke være et slit å gjøre lekser. Lekser skal være for å øve på noe man allerede har forstått og lært, for å bli gode. Når man har forstått noe, og får det til, blir det også mye greiere og gøyere å gjøre lekser. Ting blir jo moro når man mestrer dem, og da vil vi gjerne gjøre enda mer av det! Lekser skal kunne gå som en lek (ordet består jo av «lek» og «se»!), og det er ikke meningen man skal bruke timesvis på dem. Gjør man det, og er leksestundene bare slit og frustrasjon, er det noe som er galt.

«En liten verktøykasse»

– Vi har hørt foreldre si de gruer seg til å komme hjem fra jobb, for de vet ettermiddagen blir ødelagt av leksekrangel og frustrasjon. Og barna har det enda verre, for de føler seg dumme og maktesløse, og så går dette i tillegg utover relasjonen mellom foreldre og barn, og det er ikke bra, sier Natås.

Det er nettopp dette som et fokuset i deres høstaktuelle bok: hvordan man kan håndtere den slitsomme situasjonen som har utviklet seg. Men 101 grep kan høres overveldende ut – og det skjønner forfatterne:

– Ingen trenger alle grepene, dette er en bok du kan plukke det du trenger fra, basert på situasjonen med ditt barn. Dessuten er dette stort sett veldig enkle, i blant kanskje nesten banale, tips. Mange av rådene er det sikkert mange som allerede vet om, men i en stresset og ofte følelsesladet situasjon er det ikke alltid lett å tenke klart.

Forfatterne beskriver boken som «en liten verktøykasse»:

– Når Møkkalekser! er lest ønsker vi at leseren har fått en del aha-opplevelser og at de tenker at her var det jammen en del lure grep jeg kunne tenke meg å prøve ut i samarbeid med mitt barn. Vi håper leseren vil få en større forståelse for barnets situasjon og hva årsakene til alt «leksebråket», sier Natås.

– Hvem er boken for?

– Alle som ønsker å bidra til at lekser blir en positiv og lystbetont opplevelse full av mestringsopplevelser og framgang. Ikke et ork og noe man må gjøre i timevis hver dag og med mye krangling og bråk.