Faste kunder og lange leselister

DISSE ANBEFALER JEG: Bokhandler, Siri Kirkebirkeland, er vel bevandret i butikkens bokhyller, og har flere faste kunder som vil lese det hun har lest.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn dem som står i frontlinjen i norsk bokbransje? BOK365 presenterer ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land.

Siri Kirkebirkeland er butikksjef hos ARK Torvbyen i Fredrikstad. Med forkjærlighet for historiske romaner og feelgood litteratur, har hun nok å velge mellom fra høstens utgivelser. Det ender gjerne med at hun leser flere bøker parallelt.

– Noen ganger har jeg en bok i stuen og en på nattbordet. Jeg er litt utålmodig, og vil gjerne bli tatt med på en god reise ganske tidlig, men noen ganger må man ha tålmodighet for å få overblikk. Når det først løsner, er det vanskelig å legge fra seg boken, sier butikksjefen.

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden?

– Ofte dem jeg har lest selv. Jeg har mange faste kunder som kommer inn i bokhandelen for å kjøpe det jeg nettopp har lest. De har vært fornøyd før og trenger nye tips til lesestoff. Å treffe på anbefalinger, er noe av det beste jeg vet. Jeg anbefaler ofte bøker av Lucinda Riley, Gill Paul, Natasha Leister, Erica James, Kristin Harmel, Jenny Colgan, Katrine Wessel Aas, Camilla Läckberg, Helene Flood, Jan Erik Fjell, og så videre. Når jeg skal anbefale en bok er det viktig å vite hvilke preferanser kunden ønsker, hva de liker og hva de leste sist.

– Hvilken bok ser du mest frem til i høst?

– I høst er det et utrolig bra utvalg i nye bøker, så leselisten er lang. Jeg var akkurat på en samling på Gyldendalhuset der Simon Stranger og Abid Raja snakket om de nye bøkene sine, 304 dager og Min skyld. Dette er definitivt bøker jeg skal lese. Jeg har også bestemt meg for å lese Privatlivets fred av Selma Lønning Aarø, som bor i Fredrikstad og har fått så god anmeldelse. Noen av de nye feelgood bøkene jeg har lest er Juvelen av New York og Madame Blond, Del det med skyene og 24 gode gjerninger. Jeg ble også veldig begeistret for Mentalisten av Camilla Läckberg og Henrik Fexeus. Her gleder jeg meg allerede til neste bok. Jeg er også veldig glad i bøkene til Jan-Erik Fjell, og den nye boken Ringmannen var utrolig god. Jan-Erik er ofte innom butikken og signerer bøker. Et ekstra pluss hvis kunder skal kjøpe en krimbok i gave.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Det må være Jackie og Maria av Gill Paul. En utrolig flott gjenfortelling av trekantdramaet mellom JFK’s enke Jackie, operasangeren Maria Callas og Aristoteles Onassis. Når jeg har lest en historisk roman er det veldig gøy å google disse personene og lese mer om dem. Jeg vil også trekke frem Boken med glemte navn av Kristin Harmel som skildrer en sann historie fra andre verdenskrig. Nå kommer også alle de fine julebøkene til butikk og da er det bare å skape julestemning og en god leseopplevelse i sofakroken.