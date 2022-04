«Exit»-Karlsen lager dramaserie om Marianne Ihlen og Leonard Cohen

– Forholdet mitt til Leonard Cohen har blitt rikere jo eldre jeg har blitt, sier Øystein Karlsen, «Exit»-skaperen som nå gir seg i kast med en av vår tids mest gripende kjærlighetshistorier.

Søndag kom nyheten at Øystein Karlsen skal lage internasjonal dramaserie viet forholdet mellom Marianne Ihlen og Leonard Cohen – en serie som attpåtil skal ha navnet «So Long, Marianne».

Han skriver både manus og har regi, og sier til NTB at det egentlig var produsenten Ingeborg Klyve som kom med historien.

– Jeg leste den mens jeg skrev første sesong av «Exit», så det er kanskje tre år siden. Siden har jeg skrevet og hun sikret rettighetene og utviklet det. Det virket som en ekstrem motvekt til «Exit»-universet, samtidig som det er en fantastisk historie.

– Finnes verre trøst

Og den tar oss til den greske øyidyllen Hydra på 1960-tallet, der seerne vil møte den norske forfatteren Axel Jensen, kone Marianne og Leonard Cohen. «So Long, Marianne» beskrives i pressemeldingen som et relasjonsdrama mellom de tre, samtidig som den følger Cohens karriere fra blakk og ukjent poet til verdensstjerne.

Marianne hadde rømt hjemmefra for å dra med Axel Jensen til Hydra. Der fikk de sønnen Axel Joachim, før Jensen dumpet henne for å dra på seiltur med elskerinnen sin. Den svært unge Cohen var den som var der for henne.

– Det finnes jo verre trøst å finne, sier Karlsen, som tror det er «en type historie som man kanskje trenger nå midt i alt».

– Det er en fantastisk kjærlighetshistorie som ikke ender med at de får hverandre til slutt, men som allikevel ender kanskje varmere enn noen historie der de faktisk gjør det. I tillegg er det jo en historie om å være 21, forsøke å finne sin plass i verden, reise alene uten sikkerhetsnett for første gang, og alle følelser og ambisjoner ligger nærmest utenpå, lyder Øystein Karlsens egen oppsummering.

Cohen-fan siden tenårene

Han forteller til NTB at han har vært Cohen-fan siden han var tenåring.

– Jeg var en av de litt merkelige tenåringene som ville være mørk og mystisk i hjørnet og som gikk tur med jentene som hadde blitt dumpet av de kule gutta. Senere har forholdet mitt til Cohen blitt rikere jo eldre jeg har blitt.

Og da han gikk i gang med å jobbe med serien. dykket han virkelig ned i Cohens – og Mariannes – univers.

– Manus baserer seg på tusenvis av sider med research, bøker, intervjuer, gamle radioopptak, tekster, historier fra de fastboende på Hydra, venner av dem som fortsatt lever og Leonards egne nedtegnede historier, sier Øystein Karlsen, som røper at handlingen blir nokså likevektet:

– Det starter med Marianne, går over til et trekantdrama, så til et «boy meets girl, loses girl, gets girl back». Inntil det famøse sitatet «I sacrificed love on the altar of fame». Samtidig fortelles det i flere tidslinjer parallelt, så det er ikke så linjert.

– Presset er der

Det er en internasjonal produksjon, der to produksjonsselskaper er involvert: Norske Redpoint Productions, der Øystein Karlsen er en av eierne, og britiske Buccaneer Media – som Karlsen tidligere laget NRK-viste «Whitstable Pearl» for.

– Gøy at det er det første vi produserer i eget selskap selvfølgelig. Men presset for å gjøre dette bra er der, ja, medgir serieskaperen.

NRK delfinansierer og vil ha distribusjonsrettene for «So long, Marianne» i Skandinavia, ifølge pressemeldingen – der det også fremkommer at resten av finansieringen må på plass. «So Long, Marianne» er allerede i forproduksjon, og skal etter planen starte innspilling i februar 2023. Nå leter de skuespillere.

Deadline skriver at Buccaneer Media skal selge inn serien til kringkastere og distributører denne uken på bransjemessen MIP TV i Cannes.

På spørsmål om hvilket språk «So Long, Marianne» vil foregå på, svarer Øystein Karlsen at Hydra på den tiden jo «er en smeltedigel av mennesker».

– Göran Tunström, Allan Ginsberg, Henry Miller, Aristotle Onassis, George Johnson, Charmian Clift, Axel, Marianne, Leonard … alle var der samtidig. De som snakker norsk eller svensk snakker de språkene med hverandre. Når noen som er engelske er involvert, er det dét som er språket. Det finnes lettere oppgaver enn å prøve å skrive stemmen til Leonard Cohen, men sånn er det blitt, avrunder mannen bak «Dag», «En natt» og «Exit».