En separasjon til å bli glad av

KOMMENTAR: Gyldendal og Aschehougs hjemføring av lydboka er gode nyheter for bransjen. Forfatterne ikke minst.

Tidligere i uka kom nyheten om at både Gyldendal og Aschehoug henter hjem lydbokrettighetene fra Lydbokforlaget, det felleseide forlaget som også drifter strømmetjenesten Fabel. Dette kan vise seg å være løsningen på en gordisk knute.

Strømmemarkedet har vært på formidabel fremmarsj i bokmarkedet de siste årene. Nå aksentueres framgangene med coronaen. På Stockholmsbørsen har Storytel vært en av de store vinnerne og aksjekursen har ligget nær 200 kroner, en oppgang på mer enn 50 prosent siden corona-nedstengningen i midten av mars. Dermed verdsetter lydbokkonsernet til nær 12 milliarder kroner.

Børsvinner i corona-tid

Her hjemme går det også på skinner for strømmingen. Cappelen Damm, via sitt noe odde partnerskap med svenske Storytel, er klart i førersetet. Fjorårsomsetningen til Storytel Norge AS, hvor Cappelen Damm eier halvparten av aksjene, er ennå ikke offentliggjort, men vil ligge godt over 200 millioner kroner. Til sammenligning beløp inntektene i Fabel seg til 120 millioner i 2019.

Lydbokforlaget er landets første utgiver av lydbøker og ble stiftet i Melhus i Nord-Trøndelag av Herborg Hongset i 1987. Her drev forlaget helt fram til 2013. I 2005 kjøpte Aschehoug, Gyldendal og Damm hver sin fjerdepart av aksjene. I 2008 solgte Damm seg ut. I forbindelse med økonomiske problemer i 2013, overtok Gyldendal og Aschehoug hver sin halvpart av aksjene i 2014 og flyttet hele virksomheten til Oslo.

Brekkstang for markedsandeler

De neste årene lå omsetningen i forlaget i underkant av 50 millioner, men med bra resultater. Alle skjønnlitterære forfattere fra de to eierforlagene fikk nærmest automatisk, sluset lydbokrettighetene inn i Lydbokforlaget. Først i 2018 emitterte man 10 millioner fra eierne og fikk fart på strømmetjenesten Fabel, men da var Storytel Norge allerede milevis foran, med driftsinntekter på over 150 millioner.

En tilbakevendende kritikk ble nå at Fabel og Lydbokforlaget brukte sine forfatterrettigheter som brekkstang for å sikre seg markedsandeler i strømmemarkedet. Populære forfattere som Jo Nesbø, Jørn Lier Horst og Tom Egeland ble med dette ikke å finne på Storytel. Allerede i fjor sommer meldte BOK365 at en løsning på problemet med leveringspliktene var på trappene, men slik har i liten grad materialisert seg.

40 millioner til nyproduksjon

Til bakteppet hører også det at Cappelen Damm har vært suverene på å pløye investeringer inn i lydbokproduksjon. Rundt 40 millioner i året har forlaget satset på nyproduksjon. Det betaler seg nå. Like offensive har man ikke vært i Lydbokforlaget, hvor mye av fokus har ligget på å opparbeide Fabel. Dette har ganske sikkert noe som spesielt Gyldendal med en klar digital strategi, har merket seg.

Når nå rettighetene hentes hjem til forlagshusene Gyldendal og Aschehoug, vil åpenbart dette bety en styrking av lydbokas stilling i nær dialog med forfatterne. Nå blir ikke lenger lydboka en attåt-næring, men en viktig bestanddel i markeds-miksen som utarbeides i forbindelse med hver utgivelse. Tilsvarende vil man måtte gå gjennom den nå stadig mer verdifulle backlista, igjen i nært samarbeid med forfatteren. Åpenbart vil man med dette skule mindre til hvor lydboka eksklusivt lar seg hente, bare boka får eksponering, blir lyttet til og henter inntekter.

Dette er gode nyheter.

ANDERS NERAAL