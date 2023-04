– En kul og sexy liste

Vigdis Hjorth gikk ikke videre fra lang- til kortliste til den internasjonale Bookerprisen. Se de nominerte her.

På London bokmessens første dag ble kortlisten til den internasjonale Bookerprisen offentliggjort. Juryleder Leïla Slimani mente de hadde kommet frem til en kortliste som var «kul og sexy».

– Jeg tror jeg snakker på vegne av hele juryen når jeg sier at jeg er stolt av denne listen. Jeg syns det er en veldig kul, veldig sexy liste, sa Slimani, og la til:

– Disse bøkene er modige, men det er også noe sleipt ved dem. Jeg føler også at det er veldig sensuelle bøker, da kropp står veldig sentralt i alle historiene

Her er kortlisten

De nominerte på kortlisten er:

Boulder, skrevet på katalansk av Eva Baltasar, oversatt av Julia Sanches (brasiliansk). Utgitt av And Other Stories

Whale, skrevet på koreansk av Cheon Myeong-kwan, oversatt av Chi-Young Kim (koreansk-amerikansk). Utgitt av Europa Editions

The Gospel According to the New World, skrevet på fransk av Maryse Condé, oversatt av Richard Philcox (britisk). Utgitt av World Editions

Standing Heavy, skrevet på fransk av GauZ, oversatt av Frank Wynne (irsk). Utgitt av MacLehose Press

Time Shelter, skrevet på bulgarsk av Georgi Gospodinov, oversattt av Angela Rodel (amerikansk). Utgitt av Weidenfeld & Nicolson.

Still Born, skrevet på spansk av Guadalupe Nettel, oversatt av Rosalind Harvey (britisk). Utgitt av Fitzcarraldo Editions.

Deles ut i mai

The International Booker blir utdelt årlig til en roman eller novellesamling som er oversatt til engelsk og utgitt i enten Storbritannia eller Irland.

Kortlisten ble valgt frem av dommerplanet fra en langliste på 13 bøker, hvor blant annet Vigdis Hjorths Er mor død var å finne.

Årets dommerpanel bestod av forfatter Leïla Slimani, oversetter Uilleam Blacker, forfatter Tan Twan Eng, skribent i New Yorker Parul Sehgal og litterær redaktør ved Financial Times Frederick Studemann.

Vinneren av den internasjonale Bookerprisen blir offentliggjort tirsdag 23. mai. Vinnerne mottar 50 000 pund, som skal deles likt mellom forfatter og oversetter. Hver forfatter og oversetter blant de kortlistede bøkene mottar 2 500 pund hver.