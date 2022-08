BARNEBOKPROFILEN: Rolf-Magne G. Andersen snakker ikke om sin egen bok – men en gammel klassiker han fikk gjenoppleve med datteren i sommer.

Rolf Magne Golten Andersen har bakgrunn fra film og tv, blant annet som manusforfatter med Førstegangstjenesten til Hermann Flesvig. Han startet først serien om Kokobananas som hørespill i strømmetjenesten Storytel. Denne høsten kommer bok nummer fire.

Forfatter: Rolf Magne G. Andersen

Aktuell med: Kokosbananas og Tøysemaskinen (Cappelen Damm)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Kokosbananas og Tøysemaskinen handler om sorg og hvordan man kommer seg gjennom den på. Når gullfisken til Pea dør og hun blir lei seg vil Kokosbananas gjøre henne glad igjen. Hans metode er å tøyse og tulle, for å prøve å få henne til å le. Dette er noe jeg selv husker fra jeg var liten. Når noen var triste så trodde jeg det handlet om å få dem til å bli glad igjen med en gang, gjerne ved å vitse og tøyse så de skulle glemme det triste. Men som regel så fungerer det ikke akkurat slik. Det viktigste er ofte å bare være der for den som er lei seg. Det skulle jeg ønske at jeg lærte tidligere, så derfor valgte jeg å skrive akkurat denne historien.

– Tre barnebok-favoritter:

– Nordlys-bøkene til Malin Falch er alltid like gøy å lese. Barna og jeg gleder oss til neste bok.

– Johnny 777 av Bjørn Sortland har vært veldig moro å høre på som lydbok med barna i sommer. Herlig humor og action.

– Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren. For en opplevelse å gjenoppleve denne boken sammen med min datter i sommer. En helt perfekt barnebok.

– Sjekk ut:

– Boken som ikke ville bli lest av David Sundin. En skikkelig god idé som er godt utført. Jeg vet ikke hvem som syns det var morsomt å lese, meg eller ungene, men gøy var det.

– Hvordan jobber du?

– Jeg starter ofte med en vag idé om hva jeg vil skrive og formulerer den i en setning eller to. Etter dette går det uker eller måneder der jeg tenker at jeg burde begynne å skrive den, men det lar alltid vente på seg helt til jeg plutselig er klar til å sette meg ned på garasjekontoret. Da kan jeg skrive hele manuset nesten uten å reise meg, for den har på et merkelig vis blitt til en ferdig fortelling i hodet. Heldigvis har jeg alltid mange ulike bokprosjekter og tv-seriemanus på gang samtidig så det er alltid noe å skrive på, mens andre historier modnes i hodet.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg er veldig glad å jobbe med Victoria H. Hamre og hennes illustrasjoner til Kokosbananas-bøkene. Jeg elsker hvordan illustrasjonene forsterker humoren. I tillegg liker jeg veldig godt stilen til Skinkeape aka Marianne Gretteberg Engedal (Pølsetjuven, Polititjuven). Illustrasjonene hennes i Pølsetjuven og Polititjuven er veldig lekne. Jeg fikk et trykk av henne til bursdagen, «Payback Time», som jeg liker godt. Brutalt og morsomt. Kanskje litt for brutalt for barnebokfjes-spalten (og vanskelig å finne et godt bilde av), så jeg vil trekke frem en av sidene fra Polititjuven.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Da jeg var barn så slukte jeg bokserier som Hardyguttene, Frøken Detektiv og Bobsey-barna. Men en av de bøkene som gjorde mest inntrykk på meg var nok «Trollkrittet» av Zinken Hopp. En bok full av humor, fantasi og ville påfunn.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Da jeg var mindre så ville jeg veldig gjerne møte Ivan Olsen i Gummi-Tarzan. Både for å hjelpe ham når han ble mobbet, men også for å være med når han fikk sin magiske hevn.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Peter fra Narnia-bøkene. Jeg kan fortsatt kjenne hvor misunnelig jeg ble da Peter fikk et sverd og skjold. Og tenk å få prate med Aslan! Det hadde vært noe.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– For meg er humor utrolig viktig. Så om det er humor og en god historie, så er jeg solgt.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Pippi, uten tvil. Tenk så mye gøy vi kunne funnet på. Uten å hele tiden havne i livsfare som Potter.